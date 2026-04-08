Cómo Trump pasó de amenazar con la aniquilación de Irán a aceptar un alto el fuego de dos semanas

El presidente Donald Trump pasó en el transcurso de un día de amenazar a Irán con la «aniquilación» a proclamar que el liderazgo de la maltrecha República Islámica había presentado un plan «viable» que lo llevó a aceptar un alto el fuego de 14 días que, según espera, allanará el camino para poner fin a la guerra que dura ya casi seis semanas.

El drástico cambio de rumbo se produjo cuando los intermediarios, liderados por Pakistán, trabajaron arduamente para evitar una mayor escalada del conflicto. Incluso China, el principal socio comercial de Irán y el competidor económico más importante de Estados Unidos , movió discretamente sus hilos para encontrar una vía hacia un alto el fuego, según dos funcionarios informados sobre el asunto que no estaban autorizados a hacer declaraciones públicas y hablaron bajo condición de anonimato.

“La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio”, declaró Trump en una publicación en redes sociales anunciando el alto el fuego temporal, unos 90 minutos antes de la fecha límite que había dado a Teherán para que abriera el crucial estrecho de Ormuz o vería destruidas sus centrales eléctricas y demás infraestructura crítica.

El presidente tiene previsto reunirse el miércoles en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte . Se espera que el alto el fuego que se está gestando y el plan para reabrir el estrecho sean el tema central de las conversaciones.

A medida que se acercaba la fecha límite, los legisladores demócratas condenaron la amenaza de Trump de aniquilar una civilización entera como «un fracaso moral» y el Papa León XIV advirtió que los ataques contra la infraestructura civil violarían el derecho internacional, calificando los comentarios del presidente de «verdaderamente inaceptables».

Pero al final, es posible que Trump haya cedido debido a una simple verdad: la escalada podría implicar a Estados Unidos en el tipo de «guerra interminable» que había atormentado a sus predecesores y de la que había prometido mantener a Estados Unidos al margen si los votantes lo volvían a enviar a la Casa Blanca.

Controlar el estrecho habría sido una operación larga y costosa.

Mientras Trump alardeaba de los éxitos militares de Estados Unidos e Israel en las últimas seis semanas, parecía partir de la premisa de que podía bombardear Irán hasta obligarlo a capitular.

Desde el asesinato del ayatolá Ali Khamenei en los primeros compases de la guerra, pareció descartar la posibilidad de que el liderazgo iraní optara por una guerra larga y sangrienta.

Durante los últimos 47 años, la República Islámica ha demostrado repetidamente su disposición a mantenerse firme, incluso cuando a Estados Unidos le parece que está actuando en contra de sus propios intereses.

La jerarquía clerical mantuvo a estadounidenses como rehenes durante 444 días, desde finales de 1979 hasta principios de 1981, perjudicando la reputación internacional del país. Los mulás permitieron que la devastadora guerra Irán-Irak se prolongara durante años, dejando cientos de miles de muertos. Respaldaron a Hamás tras el atentado del 7 de octubre, que desencadenó una guerra con Israel que debilitó al grupo respaldado por Irán en Gaza, así como a Hezbolá en el Líbano, y creó las condiciones que propiciaron el colapso del régimen autoritario de Bashar al-Asad, apoyado por Teherán, en Siria.

Los dirigentes iraníes, maltrechos y superados en armamento, irradiaban confianza en que bien podrían empantanar a la superpotencia mundial en un conflicto costoso y prolongado, incluso si no lograban derrotar a un poderoso ejército estadounidense.

Los analistas de defensa coincidieron en gran medida en que el ejército estadounidense podría tomar rápidamente el control del estrecho de Ormuz , el angosto paso marítimo del golfo Pérsico entre Irán y Omán, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial diariamente. Sin embargo, mantener la seguridad en este estrecho requeriría una operación de alto riesgo y gran inversión de recursos, que podría suponer un compromiso estadounidense de varios años.

Ben Connable, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Battle Research Group, afirmó que asegurar el estrecho requeriría que el ejército estadounidense mantuviera el control de unos 600 kilómetros (373 millas) de territorio iraní, desde la isla de Kish en el oeste hasta Bandar Abbas en el este, para impedir que Irán lance misiles contra los barcos que transitan por el estrecho. Según Connable, esta misión probablemente requeriría tres divisiones de infantería estadounidenses, con un total de entre 30.000 y 45.000 soldados.

“Esta sería una operación indefinida, así que, ya saben, prepárense para hacer esto durante 20 años”, dijo Connable, un oficial de inteligencia retirado del Cuerpo de Marines. “No pensábamos que íbamos a estar en Afganistán durante 20 años. No pensábamos que tendríamos que estar en Vietnam tanto tiempo, ni en Irak”.

El plan de alto el fuego de dos semanas incluye permitir que tanto Irán como Omán cobren tasas a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz, según informó un funcionario regional. El funcionario indicó que Irán destinaría los fondos recaudados a la reconstrucción. No quedó claro de inmediato para qué utilizaría Omán su dinero.

El estrecho se encuentra en aguas territoriales tanto de Omán como de Irán. El mundo lo consideraba una vía marítima internacional y nunca antes se habían pagado peajes.

El senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut, dijo tras el anuncio del alto el fuego que Trump le estaba dando a Teherán el «control» del estrecho y logrando «una victoria histórica para Irán».

“El nivel de incompetencia es a la vez asombroso y desgarrador”, dijo Murphy.

Trump tiene un historial de ceder ante las demandas maximalistas.

El anuncio del alto el fuego se produjo después de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, instara a Trump a extender el plazo dos semanas para permitir que avanzara la diplomacia, al tiempo que pedía a Irán que abriera el estrecho durante dos semanas.

Dos semanas se han convertido en el plazo favorito de Trump para ganar tiempo al tomar decisiones importantes. El verano pasado, la Casa Blanca dijo que decidiría sobre el lanzamiento de una campaña inicial de bombardeos contra Irán en dos semanas, solo para que el presidente ordenara ataques aéreos que, según él, «aniquilaron» el programa nuclear iraní antes de que terminara ese plazo.

Trump también ha utilizado repetidamente plazos de dos semanas para fijar fechas límite que, en última instancia, dieron muy pocos resultados durante las negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia con Ucrania , e incluso remontándonos a su primer mandato, sugiere que resolvería importantes cuestiones políticas como la atención médica en ese plazo.

Durante los primeros 15 meses de su segundo mandato en la Casa Blanca, Trump ha formulado repetidamente exigencias maximalistas para luego moderarlas .

El presidente dio marcha atrás en muchos de los drásticos aranceles del «Día de la Liberación» que anunció inicialmente en abril de 2025, después de que provocaran un gran revuelo en los mercados financieros. Quizás el ejemplo más llamativo se produjo durante una reunión del Foro Económico Mundial en Davos en enero, donde Trump insistió en que quería que Estados Unidos tomara el control de Groenlandia «incluidos los derechos, el título y la propiedad», para luego cambiar de rumbo y abandonar su amenaza de imponer aranceles generalizados a Europa para defender su postura.

El pretexto para dar marcha atrás en aquella ocasión fue que Trump dijo haber llegado a un acuerdo con el jefe de la OTAN sobre un «marco para un futuro acuerdo» en materia de seguridad en el Ártico, a pesar de que Estados Unidos ya gozaba de una amplia libertad militar en Groenlandia, que forma parte del reino de Dinamarca.

La Casa Blanca celebró el martes por la noche, y sus asesores atribuyeron a la destreza del ejército estadounidense y a las maniobras de Trump el haber creado las condiciones para el alto el fuego.

«El éxito de nuestras fuerzas armadas generó una gran ventaja, lo que permitió al presidente Trump y a su equipo entablar negociaciones difíciles que ahora han abierto la puerta a una solución diplomática y a una paz duradera», declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Añadió: «Nunca subestimen la capacidad del presidente Trump para promover con éxito los intereses de Estados Unidos y lograr la paz».