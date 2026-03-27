La sede del Departamento de Educación se reubicará como parte del desmantelamiento de Trump.

El Departamento de Educación se trasladará de su sede a una oficina más pequeña en Washington como parte del desmantelamiento de la agencia por parte de la administración Trump , dijeron funcionarios el jueves.

La agencia ha visto mermada su plantilla por despidos masivos desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, y su edificio sede ha estado vacío en un 70%, según informó el Departamento de Educación. En su lugar, el Departamento de Energía se hará cargo del contrato de arrendamiento del edificio.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, lo calificó como un hito en los esfuerzos de la administración para cerrar la agencia, cuyo cierre Trump ordenó hace un año este mismo mes.

“Gracias al arduo trabajo de muchas personas, hemos logrado un progreso sin precedentes en la reducción de la huella educativa federal, y ahora nos complace ceder este edificio a una agencia que se beneficiará mucho más de su espacio que el Departamento de Educación”, dijo McMahon en un comunicado escrito.

El traslado del Departamento de Educación a otras oficinas en Washington está previsto para agosto.

Según funcionarios de la administración, esta medida ahorraría dinero a los contribuyentes al eliminar el espacio desperdiciado y evitar la necesidad de realizar el mantenimiento necesario en el edificio actual de la sede del Departamento de Energía.