Se avecinan grandes cambios para miles de estudiantes
Se avecinan grandes cambios en las escuelas públicas del condado de Montgomery.
Con su votación del jueves por la noche, la junta escolar modificó los límites del campus y los programas académicos. Sus decisiones se produjeron tras meses de protestas y debates a menudo polémicos por ambas partes.
Y si bien el jueves se anuncia la decisión de la junta sobre una compleja hoja de ruta para el distrito, un grupo de padres ya se ha comprometido a emprender acciones legales por uno de los elementos más destacados del plan: el traslado de la escuela secundaria Wootton de su campus en Rockville a un nuevo edificio en Gaithersburg.
La reunión fue tensa, con personal de seguridad vigilando y residentes abucheando mientras los miembros de la junta justificaban sus votos.