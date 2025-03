La respuesta de una mujer transgénero a la prohibición de Trump de tropas trans

Según una nueva política del Pentágono , se ha ordenado al ejército identificar a las tropas transgénero y luego retirarlas del servicio.

Karen Kendra Holmes, una mujer trans que se desempeña como Suboficial Mayor 2 del Cuerpo de Reserva de Veteranos de Estados Unidos, ha cuestionado la orden ejecutiva del presidente Donald Trump destinada a impedir que las personas transgénero sirvan en el ejército.

“¿Por qué no? Si somos capaces de hacer las cosas que cualquier soldado cisgénero hace, ¿por qué no podemos?”, dijo Holmes, quien anteriormente sirvió en la Fuerza de Defensa de Maryland.

La orden del presidente declaró que es política del ejército “establecer altos estándares de preparación de las tropas, letalidad, cohesión, honestidad, humildad, uniformidad e integridad”, y que aquellos con disforia de género violan esa política.

“Deseo que el presidente Trump se siente con algunas de estas personas trans que ya están dentro del sistema para que vean el liderazgo y la actitud positiva que tenemos”, dijo Holmes.

El Cuerpo de Reserva de Veteranos de los Estados Unidos es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) y no forma parte del Departamento de Defensa. Pueden unirse quienes hayan servido en el ejército de los Estados Unidos, en las Fuerzas de Defensa Estatales, en el gobierno o civiles con habilidades específicas.

Debido a esto, la orden ejecutiva no afectará el servicio de Holmes; pero ella se aseguró de verificarlo dos veces.

“Sabía que no sería así, pero seguí adelante y le pregunté a mi coronel de todos modos”, dijo Holmes. “Le dije: ‘¿Va a ser un problema?’ Él dijo: ‘No, ni siquiera nos afectará eso. Además, te respaldamos’. Y yo dije: ‘Genial’. Y así es con todo nuestro grupo: me respaldan”.

Sin embargo, las personas cercanas a Holmes se verán afectadas.

“Tengo algunos amigos que son coroneles y generales”, dijo Holmes. “Y estoy seguro de que sus acciones son muy positivas para la rama a la que pertenecen”.

Lo que dice la nueva política

El 7 de febrero, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, emitió un memorando para que los líderes del Pentágono hagan cumplir nuevas reglas sobre cómo serán tratadas las personas transgénero.

“Con vigencia inmediata, se suspenden todas las nuevas incorporaciones de personas con antecedentes de disforia de género, y se suspenden todos los procedimientos médicos no programados, programados o planificados asociados con la afirmación o facilitación de una transición de género para los miembros del servicio”, afirma el memorando.

Un memorando enviado a los líderes del Departamento de Defensa el jueves también ordenó a los militares elaborar un plan para identificar a las tropas con disforia de género antes del 26 de marzo. Esas tropas luego serán retiradas del servicio, informó The Associated Press.

Se basa en la orden ejecutiva de Trump de enero, que está siendo impugnada en una demanda presentada por militares en servicio activo y reclutas transgénero.

“Sólo quieren servir”: los datos sobre las tropas transgénero

Holmes dijo que algunas personas argumentan que las personas transgénero sólo se unen al ejército por los beneficios y las cirugías gratuitas de afirmación de género, pero dijo que eso no es cierto.

“Cualquier otro soldado trans que esté allí… no se alista para hacerse una cirugía con nuestros impuestos”, dijo Holmes. “Nos alistamos porque queremos servir a nuestro país. Y esa es la razón por la que lo hacemos. No buscamos beneficios de ese tipo. Porque algunas de las personas trans no quieren hacerse la cirugía, solo quieren servir”.

Según military.com, entre 2016 y 2021 se realizaron 243 cirugías de reasignación de sexo en instalaciones militares, pero los datos sobre las tropas transgénero son muy limitados.

Funcionarios estadounidenses dijeron a The Associated Press que el número de tropas transgénero fácilmente identificables es de cientos y que hay un total de 2,1 millones de tropas en servicio.

Una investigación realizada en 2018 por el Palm Center, un grupo de expertos centrado en los miembros militares LGBTQ+, estimó que había alrededor de 14.707 militares transgénero, prestando servicio tanto en servicio activo como en la reserva.

‘Estamos haciendo grandes cosas’

Holmes hizo la transición en 2010 y tiene una larga trayectoria de servicio público a sus espaldas. A través de su servicio en el Cuerpo de Reserva de Veteranos de los EE. UU., colabora en tareas como la distribución de vacunas, la distribución de alimentos y la limpieza tras huracanes.

“Estamos haciendo grandes cosas en este momento. Estamos aprendiendo más en lo que respecta a búsqueda y rescate, hemos aprendido algunas cosas en cuanto a entrenamiento de rescate en aguas rápidas, cómo hacer nudos para bajar a alguien en una camilla y sacarlo de ella. Somos muy listos”, dijo Holmes. “Estamos literalmente en todos los lugares donde alguien necesita nuestros servicios. Vamos a estar allí”.

Se unió a la Fuerza de Defensa de Maryland en 2011 como cabo y trabajó en el equipo de Guardia de Color, hizo protección de fuerza y ​​fue asistente de capellán.

En 2012, ganó el premio de suboficial soldado del año otorgado por la Fuerza de Defensa de Maryland y la Asociación de la Guardia Estatal de Maryland. En 2013, ganó el premio de soldado del año por su liderazgo y logros en su puesto otorgado por la Asociación de la Guardia Estatal de los EE. UU.

“Estamos haciendo grandes cosas”, dijo Holmes.

Antes de que Trump hiciera un recorte radical a los programas de diversidad, equidad e inclusión, también viajó por todo el país a diferentes oficinas policiales, con el objetivo de cerrar la brecha entre ellas y la comunidad transgénero.

“¿Por qué querrías deshacerte de una persona trans que tiene los conocimientos que nos has enseñado para poder hacer las cosas en la comunidad, para servir a la comunidad?”, dijo Holmes. “Me frustro cuando escucho a gente en el Congreso que no nos quiere o incluso al presidente Trump que no cree que debamos estar en el ejército”.