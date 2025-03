Solicitan legitimidad a las escuelas de DC para ayudar a los estudiantes con necesidades especiales

El Departamento de Educación dijo el miércoles que envió una carta al Canciller de Escuelas Públicas de DC, Lewis Ferebee, con la intención de evaluar que el sistema escolar del Distrito esté satisfaciendo las necesidades de los estudiantes con necesidades especiales y discapacidades.

En un comunicado , la recién nombrada Secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo que el departamento investigará para garantizar que el sistema escolar esté «cumpliendo su compromiso de brindar a todos los estudiantes acceso igualitario a las oportunidades educativas y no colocando cargas innecesarias sobre las familias para que luchen por servicios de educación especial para sus hijos a los que tienen derecho por ley».

La Oficina de Derechos Civiles (OCR) del departamento estará a cargo de la investigación.

Según su sitio web, DCPS ofrece asistentes especializados, tecnología de asistencia y programas educativos individualizados a estudiantes con necesidades y discapacidades especiales.

Sin embargo, el sistema escolar se ha enfrentado a una gran cantidad de quejas y demandas presentadas con respecto a estudiantes con necesidades especiales.

En 2023, DCPS resolvió una demanda presentada en 2021 por estudiantes de secundaria encarcelados con discapacidades que afirmaban que se les había negado una educación mientras estaban encarcelados durante la pandemia de COVID-19. Cuando se desató la pandemia, las Escuelas Públicas de DC dejaron de brindar educación presencial a los estudiantes en la cárcel de la ciudad. En cambio, los estudiantes recibieron paquetes de trabajo, que se esperaba que completaran, sin instrucción ni ayuda de un maestro.

Otra demanda de 2024 afirmaba que los autobuses que recogen a estudiantes con discapacidades en DC a veces llegan tarde o nunca llegan, no ofrecen adaptaciones y no se puede hacer un seguimiento fiable de ellos. Sostuvo que la Oficina del Superintendente Estatal de Educación de la ciudad no proporcionó a los estudiantes con discapacidades un transporte seguro y fiable hacia y desde la escuela.

El Departamento de Educación hizo referencia a un informe de diciembre de 2024 del Comité Asesor del Distrito de Columbia de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos que concluyó que el sistema escolar “históricamente recibió significativamente más quejas por cada 10.000 estudiantes en el área de educación especial… que cualquier otro estado o territorio de los Estados Unidos”, seguido sólo por el estado de Nueva York.

“OCR investigará si DCPS está discriminando a personas calificadas con discapacidades o necesidades especiales en programas y actividades que reciben ayuda financiera federal”, señala el comunicado.