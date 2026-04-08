Coca-Cola lanza latas especiales America 250 para la región de Washington D.C.

Con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos, Coca-Cola celebra la ocasión con latas conmemorativas especiales.

El gigante de las bebidas refrescantes está produciendo minilatas para cada estado —además de Puerto Rico y Washington D.C.— y las latas presentan algún detalle único de ese estado.

La lata de Virginia luce el famoso eslogan «Virginia es para los enamorados». La lata de Maryland presenta el crustáceo más famoso del estado. Y la lata de Washington D.C. promociona uno de los monumentos más emblemáticos del Distrito: el Monumento a Washington.

Coca-Cola también planea lanzar envases conmemorativos especiales para Vitaminwater, Smartwater, BodyArmor y Gold Peak, y ya está trabajando en botellas personalizadas.

La portavoz Katy Haas dijo que las mini latas coleccionables comenzarán a aparecer en las principales tiendas minoristas este mes, incluidas Walmart y Target.