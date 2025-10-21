La ofensiva migratoria de Trump pesa sobre el mercado laboral estadounidense

María trabajaba limpiando escuelas en Florida por $13 la hora. Cada dos semanas, recibía un sueldo de $900 de su empleador, un contratista. No mucho, pero suficiente para cubrir el alquiler de la casa que ella y su hijo de 11 años comparten con cinco familias, además de la electricidad, un celular y la compra.

En agosto todo terminó.

Cuando llegó al trabajo una mañana, su jefe le dijo que ya no podía trabajar allí. La administración Trump había cancelado el programa de libertad condicional humanitaria del presidente Joe Biden, que otorgaba permisos de trabajo legales a cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses como María.

“Me siento desesperada”, dijo María, de 48 años, quien pidió el anonimato para hablar de su terrible experiencia por temor a ser detenida y deportada. “No tengo dinero para comprar nada. Tengo $5 en mi cuenta. Me quedé sin nada”.

La drástica represión migratoria del presidente Donald Trump está dejando sin trabajo a extranjeros como María y sacudiendo la economía y el mercado laboral estadounidenses. Y esto ocurre en un momento en que la contratación ya se está deteriorando debido a la incertidumbre sobre las erráticas políticas comerciales de Trump.

Los inmigrantes realizan trabajos —limpiando casas, recogiendo tomates, pintando cercas— que la mayoría de los estadounidenses nativos no realizan, y por menos dinero. Pero también aportan las habilidades técnicas y el espíritu emprendedor que han ayudado a convertir a Estados Unidos en la superpotencia económica mundial.

Trump está atacando la inmigración en ambos extremos del espectro, deportando a trabajadores con salarios bajos y desalentando a extranjeros calificados de traer sus talentos a Estados Unidos.

Y apunta a una afluencia de trabajadores extranjeros que alivió la escasez de mano de obra y la presión al alza sobre los salarios y los precios en un momento en que la mayoría de los economistas pensaban que controlar la inflación requeriría tasas de interés altísimas y una recesión, un destino del que Estados Unidos escapó en 2023 y 2024.

La corresponsal de AP, Julie Walker, informa que las medidas represivas del presidente Trump contra la inmigración afectan gravemente al mercado laboral estadounidense.

“Los inmigrantes son buenos para la economía”, afirmó Lee Branstetter, economista de la Universidad Carnegie-Mellon. “Debido a la alta inmigración que tuvimos en los últimos cinco años, el aumento inflacionario no fue tan grave como muchos esperaban”.

El aumento de trabajadores que ocupan más puestos y gastan más dinero también ha contribuido a impulsar el crecimiento económico y a crear aún más vacantes. Los economistas temen que las deportaciones de Trump y las limitaciones incluso a la inmigración legal tengan el efecto contrario.

En un informe de julio, los investigadores Wendy Edelberg y Tara Watson de la centrista Brookings Institution y Stan Veuger del American Enterprise Institute, de tendencia derechista, calcularon que la pérdida de trabajadores extranjeros significará que el crecimiento mensual del empleo en Estados Unidos «podría ser cercano a cero o negativo en los próximos años».

La contratación ya se ha desacelerado significativamente, con un promedio de apenas 29.000 empleos al mes entre junio y agosto. (El informe de empleo de septiembre se ha retrasado debido al cierre del gobierno federal). En cambio, durante el auge de la contratación pospandemia de 2021-2023, los empleadores crearon la impresionante cifra de 400.000 empleos al mes.

La Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo no partidista, citando las consecuencias de las políticas migratorias y comerciales de Trump, rebajó su pronóstico de crecimiento económico de Estados Unidos para este año al 1,4% desde el 1,9% que había esperado anteriormente y desde el 2,5% en 2024.

Necesitamos a esta gente

Goodwin Living, una organización sin fines de lucro de Alexandria, Virginia, que ofrece viviendas para personas mayores, atención médica y cuidados paliativos, tuvo que despedir a cuatro empleados haitianos después de que la administración Trump les cancelara sus permisos de trabajo. Los haitianos habían sido autorizados a trabajar bajo un programa de libertad condicional humanitaria y habían obtenido ascensos en Goodwin.

“Fue un día muy, muy difícil para nosotros”, dijo el director ejecutivo Rob Liebreich. “Fue una lástima tener que despedirnos de ellos, y todavía estamos luchando por cubrir esas vacantes”.

A Liebreich le preocupa que otros 60 trabajadores inmigrantes puedan perder su derecho legal temporal a vivir y trabajar en Estados Unidos. «Necesitamos todas esas manos», dijo. «Necesitamos a toda esta gente».

Goodwin Living cuenta con 1500 empleados, el 60% de ellos extranjeros. Ha tenido dificultades para encontrar suficientes enfermeras, terapeutas y personal de mantenimiento. La ofensiva migratoria de Trump, según Liebreich, lo está complicando todo.

La represión del ICE

Las ambiciones migratorias de Trump, destinadas a revertir lo que él llama una «invasión» en la frontera sur de Estados Unidos y asegurar empleos para los trabajadores nacidos en Estados Unidos, fueron vistas con escepticismo debido al dinero y la perturbación económica que requería alcanzar su objetivo de deportar a un millón de personas al año. Pero la legislación que Trump promulgó el 4 de julio —y que los republicanos llaman la Ley de la Gran y Hermosa Ley— repentinamente hizo plausibles sus planes.

La ley destina 150 mil millones de dólares a la aplicación de las leyes de inmigración , reservando 46,5 mil millones de dólares para contratar a 10.000 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 45 mil millones de dólares para aumentar la capacidad de los centros de detención de inmigrantes.

Y sus agentes de ICE capacitados han demostrado una voluntad de moverse rápido y romper cosas, incluso cuando su agresión entra en conflicto con otros objetivos de la administración.

El mes pasado, las autoridades de inmigración allanaron una planta de baterías de Hyundai en Georgia, detuvieron a 300 trabajadores surcoreanos y mostraron un video de algunos de ellos encadenados. Habían estado trabajando para poner en marcha la planta, aportando experiencia en tecnología de baterías y procedimientos de Hyundai que los trabajadores estadounidenses locales no tenían.

El incidente enfureció a los surcoreanos y contradijo la iniciativa de Trump de atraer a fabricantes extranjeros para que invirtieran en Estados Unidos. El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, advirtió que otras empresas del país podrían mostrarse reacias a apostar por Estados Unidos si sus trabajadores no obtenían visas con prontitud y corrían el riesgo de ser detenidos.

Envío de beneficiarios de Medicaid a los campos

Los agricultores estadounidenses se encuentran entre los partidarios más confiables del presidente.

Pero John Boyd Jr., que cultiva 1.300 acres de soja, trigo y maíz en el sur de Virginia, dijo que las redadas de inmigración, y la amenaza de ellas, están perjudicando a los agricultores que ya lidian con bajos precios de los cultivos, altos costos y las consecuencias de la guerra comercial de Trump con China, que ha dejado de comprar soja y sorgo estadounidenses.

“Tienen al ICE aquí, acorralando a esta gente”, dijo Boyd, fundador de la Asociación Nacional de Agricultores Negros. “(Trump) dice que son asesinos, ladrones y narcotraficantes, todo eso. Pero son personas que están en este país realizando trabajos duros que muchos estadounidenses no quieren hacer”.

Boyd se burló de la sugerencia que hizo la secretaria de Agricultura de EE. UU., Brooke Rollins, en julio de que los beneficiarios de Medicaid nacidos en Estados Unidos pudieran ir al campo para cumplir con los requisitos laborales impuestos este verano por el Congreso republicano. «La gente de la ciudad no va a volver al campo para hacer este tipo de trabajo», dijo. «Se necesita un tipo especial de persona para agacharse bajo un calor de 38 grados».

La propia administración Trump admite que la ofensiva inmigratoria está causando escasez de mano de obra en el campo, lo que podría traducirse en precios más altos en el supermercado.

“El cese casi total del flujo de inmigrantes ilegales combinado con la falta de una fuerza laboral legal disponible”, dijo el Departamento de Trabajo en una presentación del 2 de octubre en el Registro Federal, “resulta en interrupciones significativas en los costos de producción y (amenaza) la estabilidad de la producción doméstica de alimentos y los precios para los consumidores estadounidenses”.

“No eres bienvenido aquí”

Jed Kolko, del Instituto Peterson de Economía Internacional, afirmó que el crecimiento del empleo se está desacelerando en las empresas que dependen de los inmigrantes. Las empresas de construcción, por ejemplo, han eliminado 10.000 puestos de trabajo desde mayo.

“Esos son los efectos a corto plazo”, dijo Kolko, funcionario del Departamento de Comercio de la administración Biden. “Los efectos a largo plazo son más graves porque los inmigrantes tradicionalmente han contribuido más de lo que les corresponde en patentes, innovación y productividad”.

Especialmente preocupante para muchos economistas fue el repentino anuncio de Trump el mes pasado de que aumentaría la tarifa de las visas H-1B, destinadas a atraer a los Estados Unidos a trabajadores extranjeros calificados difíciles de encontrar, desde apenas 215 dólares a 100.000 dólares.

“Una tarifa de visa de $100,000 no es solo un costo burocrático, es una señal”, dijo Dany Bahar, investigador principal del Centro para el Desarrollo Global. “Le dice al talento global: ‘No eres bienvenido aquí’”.

Algunos ya están haciendo las maletas.

En Washington DC, un titular de una visa H-1B, un graduado de Harvard de la India que trabaja para una organización sin fines de lucro que ayuda a los pobres de África, dijo que la señal de Trump a los empleadores es clara: piénsenlo dos veces antes de contratar titulares de visas H-1B.

El hombre, que pidió permanecer en el anonimato, ya está preparando los trámites para mudarse al Reino Unido. «El daño ya está hecho, por desgracia», dijo.