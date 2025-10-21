Juez ordena vía de liberación para inmigrante con leucemia que enfrenta deportación

Un hombre de Michigan que enfrenta una posible deportación mientras lidia con una leucemia potencialmente mortal debe ser liberado o al menos se le debe otorgar una audiencia de fianza en un tribunal de inmigración, dijo un juez.

Es una victoria para José Contreras Cervantes y otros siete demandantes representados por la Unión Americana de Libertades Civiles de Michigan. Si son liberados bajo fianza del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), podrían regresar con sus familias mientras sus casos se resuelven en el tribunal de inmigración.

La administración Trump ha negado las audiencias de fianza para inmigrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, incluso sin antecedentes penales. Esta política revierte prácticas pasadas y ha sido impugnada con éxito, incluso recientemente en el estado de Washington.

“Sin evaluar primero el riesgo de fuga o la peligrosidad de cada peticionario, su detención es una violación de los derechos al debido proceso que se les otorgan” bajo la ley federal, dijo el viernes la jueza federal de distrito Brandy McMillion en Detroit.

El juez ordenó audiencias de fianza dentro de siete días y quiere una actualización por escrito el 27 de octubre.

En respuesta a la petición, el Departamento de Justicia de EE. UU. defendió la política y también afirmó que el caso debería haberse presentado ante una junta de apelaciones de inmigración, no ante un tribunal federal. No quedó claro de inmediato si el departamento apelaría.

A Contreras-Cervantes, de 33 años, le diagnosticaron el año pasado leucemia mieloide crónica, un cáncer potencialmente mortal de la médula ósea y le dijeron que sólo le quedan entre cuatro y seis años de vida, dijo su esposa, Lupita Contreras, quien es ciudadana estadounidense.

Originario de Jalisco, México, lleva viviendo en Estados Unidos unos 20 años, aunque sin autorización legal. Contreras Cervantes fue arrestado durante una parada de tráfico el 5 de agosto en un suburbio de Detroit.

Lo trasladaron de Michigan a Ohio y luego de regreso a Michigan y no recibió medicación durante 22 días, dijo su esposa.

Ahora ha estado recibiendo un medicamento sustituto en el Centro de Procesamiento North Lake, un centro de detención privado en Baldwin, Michigan, dijo la abogada de la ACLU Miriam Aukerman.