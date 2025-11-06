La FDA advierte a los sitios web que venden Botox no aprobado con fines cosméticos

Los reguladores de salud de Estados Unidos enviaron el miércoles cartas de advertencia a 18 sitios web que venden versiones falsificadas o no aprobadas de Botox y medicamentos inyectables similares que se utilizan comúnmente para suavizar las arrugas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció que tomaría medidas tras recibir informes de lesiones relacionadas con los productos, incluyendo efectos secundarios tóxicos.

El Botox es una forma diluida y purificada de botulismo, una de las sustancias más tóxicas del mundo. Actúa bloqueando temporalmente las señales nerviosas y provocando la relajación muscular. Si bien su uso más conocido es cosmético, el Botox también está aprobado en Estados Unidos para tratar diversas afecciones médicas, como espasmos musculares, trastornos oculares y migrañas.

Las cartas de advertencia de la FDA se dirigieron principalmente a sitios web de cosméticos. En todos los casos, la FDA indicó que las empresas ofrecían versiones no oficiales o mal etiquetadas de medicamentos similares al Botox que no habían sido aprobados por la agencia. Además del medicamento original, lanzado por Allergan en 1989, la FDA ha aprobado varias versiones de la competencia.

Los medicamentos con Botox aprobados por la FDA llevan la advertencia más seria de la agencia, una etiqueta en recuadro que alerta a médicos y pacientes de que estos medicamentos pueden causar efectos secundarios graves o potencialmente mortales .

En raras ocasiones, la toxina puede extenderse más allá del punto de inyección a otras partes del cuerpo, paralizando o debilitando los músculos necesarios para respirar y tragar. Los síntomas del botulismo incluyen dificultad para tragar o respirar, habla arrastrada y debilidad muscular. Estos síntomas pueden aparecer varias horas después de la inyección.

En un comunicado de prensa emitido el miércoles, la FDA indicó que los pacientes solo deben recibir los medicamentos de profesionales de la salud autorizados y capacitados para administrarlos. La agencia señaló que los pacientes que presenten síntomas de botulismo deben buscar atención médica de inmediato.