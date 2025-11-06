El despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C., se extiende hasta el 28 de febrero

La Guardia Nacional de Washington D.C. se desplegará en la capital del país hasta finales de febrero, según órdenes formales revisadas por The Associated Press.

La orden formal, fechada el 4 de noviembre, extiende la orden original del 11 de agosto y establece que los miembros de la Guardia Nacional permanecerán en la ciudad al menos hasta el 28 de febrero. La orden indica que esta misión adicional responde a la emergencia declarada en agosto por el presidente Donald Trump y se realiza bajo las instrucciones del “Secretario de Guerra para proteger la propiedad y las funciones federales en el Distrito de Columbia y para apoyar a las fuerzas del orden federales y del Distrito”.

Cientos de efectivos de la Guardia Nacional se encuentran en Washington desde agosto, cuando Trump lanzó lo que describió como una misión de lucha contra el crimen que incluía la intervención federal del departamento de policía local. Dicha orden expiró en septiembre, pero los aproximadamente 2000 efectivos de la Guardia Nacional, provenientes de Washington D. C. y de al menos ocho estados, permanecen en la ciudad, y la mayoría de los contingentes han anunciado su intención de retirarse a finales de noviembre.

La Guardia Nacional del Distrito de Columbia es el estado que más tropas aporta, con 949 soldados que conforman el grupo de trabajo, el cual cuenta con un total de 2375 efectivos. Virginia Occidental es el segundo estado que más tropas aporta al grupo de trabajo, con 416 guardias nacionales.

Algunos han estado armados y proporcionando una presencia militar en espacios públicos, especialmente en los parques federales que rodean la ciudad y en las estaciones de metro, así como en la estación de trenes de Amtrak.

El grupo de trabajo de la Guardia Nacional parece haber dedicado gran parte de su tiempo a labores de jardinería y paisajismo en la capital del país. En una actualización de principios de octubre, los oficiales del grupo de trabajo se jactaron de que las tropas recogieron 1150 bolsas de basura, esparcieron 1045 yardas cúbicas de mantillo, retiraron 50 camiones cargados de desechos vegetales, despejaron 7,9 millas de carretera, pintaron 270 pies de valla y podaron 400 árboles. Desde entonces, la mayoría de las actualizaciones diarias del grupo de trabajo solo han ofrecido cifras actualizadas de tropas y ningún resumen de las labores de embellecimiento.

Un sector de la Guardia Nacional de DC ha trabajado con varios barrios en iniciativas de embellecimiento a petición de funcionarios y residentes locales.

La presencia de miembros de la Guardia Nacional en la ciudad es objeto de una demanda en curso , presentada el 4 de septiembre por el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, quien impugna el uso de la Guardia Nacional por parte del gobierno de Trump en esta ciudad de mayoría demócrata. Dicha demanda generó presentaciones similares por parte de 45 estados : 23 apoyan al gobierno de Trump y 22 se alinean con Washington. El gobierno de Trump ha argumentado que tiene plena autoridad para desplegar tropas de la Guardia Nacional en Washington, ya que es el comandante designado de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia.

En los documentos judiciales presentados por Schwalb para solicitar la retirada de la Guardia Nacional de la ciudad, se indicaba que existían planes para que la Guardia Nacional de DC permaneciera en la ciudad al menos hasta el próximo verano. La jueza de distrito Jia Cobb, designada por el expresidente Joe Biden, escuchó los argumentos el 24 de octubre sobre la solicitud de Schwalb, pero no emitió ningún fallo.

No está claro cuánto tiempo los demás estados, entre los que se incluyen Luisiana, Misisipi, Ohio, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Georgia y Alabama, mantendrán desplegadas sus tropas en el grupo de trabajo en Washington. Varios estados informaron a la AP que planeaban finalizar sus despliegues antes del 30 de noviembre, pero indicaron que esto también dependía de si se emitían órdenes para extenderlos. La orden no menciona a los demás estados.