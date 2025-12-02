El secretario de servicios humanos de Maryland se declara culpable de conducir bajo los efectos del alcohol

El secretario de Servicios Humanos de Maryland, Rafael López, se declaró culpable el lunes de conducir bajo la influencia del alcohol en DC a principios de este año, en virtud de un acuerdo que le exige realizar servicio comunitario y le permite al funcionario estatal evitar potencialmente pasar tiempo en la cárcel.

Si López cumple con las condiciones del acuerdo, el caso podría eventualmente ser desestimado, poniendo fin a una batalla legal de casi un año.

López fue acusado en DC de conducir bajo la influencia del alcohol y operar un vehículo en estado de ebriedad la noche del 18 de enero.

Regresaba de la casa de un amigo alrededor de las 7:30 p. m. cuando un agente vio su camioneta cruzar la línea central varias veces. López también se detuvo ante un semáforo en rojo, pero esperó 10 segundos después de que el semáforo se pusiera en verde para continuar, según documentos judiciales.

Un oficial detuvo la camioneta de López y notó que tenía “ojos rojos y llorosos” y olía a alcohol.

El agente le realizó varias pruebas de sobriedad, además de una prueba de alcoholemia, que arrojó una concentración de alcohol en sangre de 0.097. El límite legal en el Distrito es de 0.08.

López cambió su declaración a culpable el lunes mientras firmaba un acuerdo de sentencia diferida con los fiscales.

El Baltimore Banner fue el primero en informar sobre el acuerdo , que exige a López realizar 40 horas de servicio comunitario durante los próximos 12 meses. Durante ese tiempo, deberá pagar una multa de $100 y no podrá infringir la ley.

Si López no cumple con su parte del acuerdo, podría ser sentenciado a hasta 180 días de cárcel y una multa de hasta $1,000.

Se espera que vuelva a comparecer ante el tribunal el próximo año el 1 de diciembre.

López fue designado por el gobernador Wes Moore como secretario del Departamento de Servicios Humanos de Maryland en enero de 2023. En ese puesto, actúa como el «principal proveedor de servicios sociales del estado», trabajando para ayudar a las personas que necesitan asistencia financiera, brindar servicios y proteger a los residentes vulnerables de Maryland, según el sitio web del estado .

López fue puesto bajo licencia administrativa de su trabajo después de informar el cargo de DUI a la administración de Moore.

Pero regresó al trabajo unos tres meses después, el 15 de abril, según informaron los socios de WTOP en Maryland Matters . La administración ya había tomado medidas para dejar en paz el arresto de López durante el verano y señaló que este asumió la plena responsabilidad de sus acciones.

“Asumo toda la responsabilidad de mis actos”, declaró López en un comunicado en junio. “He tomado las medidas correctivas pertinentes y agradezco el apoyo recibido de mi familia, amigos y colegas”.