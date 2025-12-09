La Arquidiócesis de NY dice que está creando un fondo de $300 millones para víctimas de abuso sexual

La Arquidiócesis de Nueva York anunció el lunes que creará un fondo de 300 millones de dólares para compensar a las víctimas de abuso sexual que han demandado a la iglesia.

En una declaración, el cardenal Timothy Dolan dijo que la archidiócesis pagaría el fondo reduciendo su presupuesto y vendiendo activos, incluida la venta de su antigua sede en Manhattan, con el objetivo de que el fondo «pueda reservarse para brindar compensación a los sobrevivientes de abuso sexual».

La arquidiócesis también acordó contratar al juez retirado Daniel J. Buckley como mediador entre ella y las víctimas para llegar a un acuerdo, afirmó Dolan. Buckley desempeñó un papel similar en las negociaciones entre la Arquidiócesis de Los Ángeles y más de 1000 personas de la localidad.

Un portavoz de la archidiócesis dijo que los funcionarios de la iglesia esperan que el fondo cubra los acuerdos para la mayoría, si no todos, los aproximadamente 1.300 reclamos pendientes contra la archidiócesis.

El anuncio se produjo después de que un juez federal aprobara el lunes un acuerdo para que la Arquidiócesis de Nueva Orleans pague 230 millones de dólares a cientos de víctimas de abuso sexual por parte del clero. La Arquidiócesis de Nueva Orleans se declaró en bancarrota en 2020 para evitar gestionar cada una de las denuncias de abuso por separado.