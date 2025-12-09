¿Quién dirigirá la policía de Washington D. C.? Comienza la búsqueda de un nuevo jefe.

Aproximadamente dos años después de que Pamela Smith fuera aprobada para liderar a los oficiales de manera permanente, el departamento de policía de DC está buscando nuevamente un nuevo jefe.

Smith dijo el lunes que dejará su cargo a finales de año, y lo calificó como una decisión personal que habló con su familia.

La alcaldesa de DC, Muriel Bowser, habló sobre la renuncia de Smith durante una conferencia de prensa el lunes.

“He vivido lo suficiente como para conocer y haber vivido las transiciones”, dijo Bowser. “Hay maneras de abordar este período y hacerlo de la manera más beneficiosa para los residentes de Washington D. C. Voy a reflexionar un poco sobre ello y designaré a la persona adecuada”.

Bowser nominará al próximo jefe del departamento. El próximo jefe de policía permanente también deberá obtener la aprobación del Consejo de DC.

La renuncia de Smith no es el único cambio en el liderazgo de DC.

La alcaldesa anunció recientemente que no buscará la reelección para un cuarto mandato . Con casi un año restante en el cargo, un periodista le preguntó a Bowser sobre los desafíos que supone la búsqueda de un nuevo jefe mientras se prepara para dejar el cargo.

«No lo considero un desafío», dijo Bowser. «Por la gran cantidad de jueces que tenemos y por la excelente reputación de nuestro departamento».

Bowser dijo que buscará internamente un nuevo jefe, pero que estaría abierta a nominar a un candidato externo.

«Obviamente voy a empezar con el mejor departamento de policía del país», dijo Bowser.

Cuando Smith asumió el cargo de jefe en 2023, DC estaba en el pico de una ola de delincuencia.

Bajo su liderazgo, las tasas de delincuencia han disminuido. Según datos de la policía de DC, la delincuencia general se redujo un 18 % en 2025. Los homicidios se redujeron un 30 % este año.

¿Qué debería buscar Bowser? Los grupos opinan

El Sindicato de Policía de DC pidió a Bowser que colabore con sus miembros en la búsqueda de un nuevo jefe permanente.

“El candidato ideal debe demostrar cualidades de liderazgo comprobadas que prioricen el respeto por los oficiales de base, fomenten la confianza dentro de nuestras comunidades y se comprometan a reformar las políticas rotas que persisten de la equivocada era de ‘desfinanciar a la policía’, que resultó en leyes y regulaciones que han socavado la eficacia policial y la moral de los oficiales”, escribió el sindicato en un comunicado de prensa el lunes por la mañana.

El congresista Oye Owolewa, representante del Distrito en la Cámara de Representantes de EE. UU., afirmó que el cambio de liderazgo representa una oportunidad. Además, no buscará la reelección como representante en la sombra de DC en 2026.

“Al mirar hacia el futuro, espero que esta transición represente una oportunidad para seguir fortaleciendo la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven, al tiempo que se avanza en políticas basadas en la rendición de cuentas, la transparencia y la verdadera seguridad pública para todos”, escribió Owolewa en un comunicado.

De cara al futuro, Bethany Young, directora de políticas del DC Justice Lab , cree que el próximo jefe tiene la oportunidad de convertir a DC en un modelo nacional.

«Parece que está en el aire, como si realmente estuviéramos al borde de algo», dijo Young, cuya organización impulsa una reforma policial en el Distrito.

Young dijo que espera que escuchen a los residentes y estén abiertos a reformas, como limitar las paradas de tráfico por infracciones menores y apoyar alternativas a la vigilancia policial para las crisis de salud conductual.

“Quieren ver más rendición de cuentas”, declaró Young a WTOP. “Quieren ver más supervisión. Quieren tener más información sobre cómo opera la policía en Washington D. C.”.

También cree que el próximo jefe debería confiar en los datos, no en la política, y ser lo suficientemente valiente para hablar cuando las prácticas policiales no se alinean con las necesidades de la comunidad.

“Hay ciertas cosas que un jefe de policía… no puede controlar”, dijo Young. “Sin embargo, siempre tienes voz”.

Ella dijo que la organización no estaba de acuerdo con el jefe en lo que respecta a lo que ella llamó un aumento en las interacciones policiales innecesarias, la colaboración con agencias federales y la falta de transparencia y responsabilidad.

“Lo que me gustaría hacer es darles ánimos”

La salida de Smith se produce en un momento en que los agentes de policía de DC han trabajado junto a socios federales, como patrullas con miembros de la Guardia Nacional.

Los líderes de la ciudad han insistido en que la policía no trabaja directamente junto con los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos; pero algunos residentes de DC han informado de casos en que los inmigrantes son arrestados por infracciones menores y arrestados por agentes de ICE momentos después .

Se le preguntó a Smith sobre los consejos para el próximo jefe y qué orientación ha dado a los oficiales de policía para navegar las responsabilidades de aplicación de la ley junto con los socios federales.

“Probablemente ellos saben mejor que yo lo que sucede en la comunidad día a día con nuestros socios federales, porque muchos de ellos están muy involucrados, especialmente nuestros comandantes”, dijo Smith. “En este momento, no necesito darles ningún consejo. Creo que lo que me gustaría hacer es animarlos”.

Smith, quien ha servido en la aplicación de la ley durante 28 años, dijo que estará disponible para apoyar al próximo líder del departamento.

«Estaré disponible para el funcionario entrante o interino para brindarle apoyo con respecto a la dirección que seguirá el departamento de policía», dijo Smith.

Para el próximo jefe, Smith dijo que tres cosas son fundamentales: la comunicación, la colaboración con los socios y la participación en la comunidad.

“Mi teléfono suena a todas horas, día y noche, y tienes que contestar la llamada, tienes que contestar el teléfono, tienes que presentarte”, dijo Smith.

Es esencial sentir pasión por los residentes de DC, afirmó.

“Quizás tengas que sentarte en el sótano de alguien para conversar sobre algo”, dijo Smith. “A veces hay que vestirse de forma informal. A veces estoy en la comunidad y la gente no sabe que estoy ahí. Es solo para proteger el anonimato de quienes realmente confían en el Departamento de Policía Metropolitana, pero a veces temen compartir la información necesaria”.