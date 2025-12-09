Hallan muerto a hombre desaparecido dentro de un automóvil sumergido

Un hombre del norte de Virginia, que fue reportado como desaparecido hace una semana, fue encontrado muerto dentro de un automóvil sumergido en el condado de Fairfax.

La policía dijo en una actualización el lunes que recuperaron un vehículo en el río Occoquan en la cuadra 10700 de Old Colchester Road en Lorton.

Quang Hang, de 78 años, fue visto por última vez el 1 de diciembre cerca de George Washington Parkway y Slaters Lane, en la ciudad de Alexandria. La policía elevó el reporte a «desaparecido grave» el miércoles.

La hija de Hang, Betsy, declaró a NBC Washington que su padre sufrió pérdida de memoria y olvidó tomar dosis de su medicamento para la presión arterial cuando desapareció. Dijo que tomó un camino equivocado al ir a que un mecánico de confianza revisara su auto.

La policía está investigando la muerte, pero dice que no sospecha que haya sido un crimen.