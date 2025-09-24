La administración Trump recontrata a cientos de empleados despedidos

A cientos de empleados federales que perdieron sus empleos durante la ofensiva de recortes de costos de Elon Musk se les está pidiendo que regresen a trabajar.

La Administración de Servicios Generales (GSA) ha dado a los empleados —que gestionaban espacios de trabajo gubernamentales— hasta el final de la semana para aceptar o rechazar su reincorporación, según un memorando interno obtenido por The Associated Press. Quienes acepten deberán presentarse a trabajar el 6 de octubre, tras lo que equivale a siete meses de vacaciones pagadas, tiempo durante el cual la GSA, en algunos casos, incurrió en altos costos —que repercutieron en los contribuyentes— para permanecer en docenas de propiedades cuyos contratos de arrendamiento había programado rescindir o que se habían permitido vencer.

“Al final, la agencia quedó desorganizada y con escasez de personal”, dijo Chad Becker, exfuncionario inmobiliario de la GSA. “No contaban con el personal necesario para realizar funciones básicas”.

Becker, quien representa a propietarios con contratos de arrendamiento gubernamentales en Arco Real Estate Solutions, afirmó que la GSA ha estado en un proceso de selección durante meses. Añadió que la repentina reversión de la reducción refleja cómo Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental se habían excedido y se habían precipitado.

Recontratación de empleados federales depurados

La GSA se estableció en la década de 1940 para centralizar la adquisición y gestión de miles de puestos de trabajo federales. Su solicitud de reincorporación al trabajo refleja los esfuerzos de recontratación de varias agencias afectadas por la DOGE. El mes pasado, el IRS anunció que permitiría que algunos empleados que aceptaron una oferta de renuncia permanecieran en sus puestos. El Departamento de Trabajo también ha reincorporado a algunos empleados que se acogieron a indemnizaciones, mientras que el Servicio de Parques Nacionales reincorporó previamente a varios empleados despedidos.

La GSA, que administra muchos de los edificios, es crucial para la labor de estas agencias. A partir de marzo, miles de empleados de la GSA dejaron la agencia como parte de programas que los incentivaban a renunciar o jubilarse anticipadamente. Cientos de otros —aquellos sujetos al aviso de revocación— fueron despedidos como parte de una agresiva iniciativa para reducir la plantilla federal. Aunque estos empleados no se presentaron a trabajar, algunos siguen cobrando.

Los representantes de la GSA no respondieron a preguntas detalladas sobre el aviso de reincorporación al trabajo, emitido por la agencia el viernes. También se negaron a hablar sobre la plantilla de la agencia, las decisiones de dotación de personal o los posibles sobrecostos generados por la revocación de sus planes de rescindir los contratos de arrendamiento.

“El equipo de liderazgo de GSA ha revisado las acciones de la fuerza laboral y está realizando ajustes en el mejor interés de las agencias clientes a las que servimos y de los contribuyentes estadounidenses”, dijo un portavoz de la agencia en un correo electrónico.

Los demócratas han criticado duramente la estrategia indiscriminada de la administración Trump para recortar costos y empleos. El representante Greg Stanton, de Arizona, el demócrata de mayor rango en el subcomité que supervisa la GSA, declaró a AP que no hay evidencia de que las reducciones en la agencia hayan generado ahorros.

“Ha creado una confusión costosa y al mismo tiempo ha socavado los servicios de los que dependen los contribuyentes”, dijo.

DOGE identificó a la agencia, que tenía alrededor de 12.000 empleados al comienzo de la administración Trump, como el principal objetivo de su campaña para reducir el fraude, el despilfarro y el abuso en el gobierno federal.

Un pequeño grupo de asesores de confianza de Musk, integrados en la sede de la GSA, a veces durmiendo en catres en el sexto piso de la agencia , impulsó planes para cancelar abruptamente casi la mitad de los 7500 contratos de arrendamiento de la cartera federal. DOGE también quería que la GSA vendiera cientos de edificios de propiedad federal con el objetivo de generar miles de millones de dólares en ahorros.

La GSA comenzó enviando más de 800 avisos de cancelación de arrendamiento a los propietarios, en muchos casos sin informar a los inquilinos del gobierno. La agencia también publicó una lista de cientos de edificios gubernamentales que estaban en venta.

Los recortes masivos de empleos de DOGE produjeron pocos ahorros

La oposición a la liquidación de la cartera de la GSA fue rápida, y ambas iniciativas se han reducido. Más de 480 contratos de arrendamiento que DOGE tenía previsto rescindir se han salvado desde entonces. Estos contratos correspondían a oficinas repartidas por todo el país, ocupadas por agencias como el IRS, la Administración del Seguro Social y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

El “Muro de recibos” de DOGE, que alguna vez se jactó de que las cancelaciones de alquileres por sí solas ahorrarían casi 460 millones de dólares, desde entonces redujo esa estimación a 140 millones de dólares para fines de julio, según Becker, el ex funcionario de bienes raíces de GSA.

Mientras tanto, la GSA implementó recortes masivos de empleos. La administración redujo drásticamente el personal de la sede central de la GSA en un 79%, el de sus gerentes de cartera en un 65% y el de sus gerentes de instalaciones en un 35%, según un funcionario federal informado sobre la situación. El funcionario, quien no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación, proporcionó las estadísticas bajo condición de anonimato.

Como resultado de la inestabilidad interna, 131 contratos de arrendamiento vencieron sin que el gobierno desalojara las propiedades, según el funcionario. La situación ha expuesto a las agencias a cargos elevados, ya que los propietarios no han podido alquilar esos espacios a otros inquilinos.

El público pronto podrá tener una idea más clara de lo que ocurrió en la agencia.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental, un organismo de control independiente del Congreso, está examinando la gestión de la fuerza laboral, las terminaciones de contratos de alquiler y las ventas planificadas de edificios por parte de la GSA y espera emitir sus conclusiones en los próximos meses, dijo David Marroni, un alto funcionario de la GAO.