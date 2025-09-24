Acusan a hermano de estrangular y matar a su hermana de 8 meses

Una niña de 8 meses murió el martes después de ser estrangulada la semana pasada en Leesburg, Virginia, y el hombre acusado de su muerte enfrenta una detención de inmigración y cargos adicionales, incluido asesinato, según la policía.

Álvaro Mejía Ayala, ahora de 22 años, fue arrestado y acusado de estrangulamiento el 17 de septiembre, el día en que se le acusa de asfixiar a su hermana menor, según el Departamento de Seguridad Nacional.

La policía de Leesburg no revela la identidad de la niña a petición de la familia.

Los oficiales acudieron a Hancock Place NE en Leesburg alrededor de las 10 a. m. del 17 de septiembre a una llamada relacionada con una bebé en peligro médico. A pesar de los grandes esfuerzos de los socorristas y profesionales médicos por salvarle la vida, la niña falleció poco después de la medianoche del martes.

Ayala abandonó el lugar antes de la llegada de los agentes, según la jefa de policía de Leesburg, Thea Pirnat, pero fue encontrado varias horas después y enfrentará cargos adicionales, incluido el de asesinato. Actualmente se encuentra detenido en el centro de detención del condado.

“Todo el proceso podría durar varios meses y se considera una investigación muy activa”, declaró Pirnat durante una conferencia de prensa el martes. “Para ser claros, esto no fue un accidente. Un niño fue asesinado deliberadamente. El Departamento de Policía de Leesburg y nuestros socios en justicia penal están totalmente comprometidos a garantizar que el responsable rinda cuentas con todo el peso de la ley”.

La policía no dio a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias de la muerte del niño.

“Seguiremos brindando información cuando sea legal y éticamente apropiado hacerlo, pero no divulgaremos prematuramente detalles que puedan comprometer la integridad de esta investigación o descarrilar la búsqueda de justicia”, dijo Pirnat.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos también emitió una orden de detención migratoria para Ayala, según Pirnat, que solicita a la cárcel que lo retenga durante 48 horas más del tiempo que sería liberado para que ICE pueda ponerlo bajo custodia federal.

En un comunicado de prensa , el Departamento de Seguridad Nacional dijo que Ayala ingresó a Estados Unidos con su familia en 2016 desde El Salvador y que su caso de inmigración fue desestimado en octubre de 2024.

“La muerte de un niño es una pérdida insoportable, y ésta ha afectado profundamente a la familia involucrada, a nuestra comunidad y a cada personal de emergencias que fue llamado a ayudar”, dijo Pirnat.

Se espera que Ayala comparezca ante el tribunal en noviembre.