Kilmar pide a juez estadounidense en Tennessee que desestime su caso penal, diciendo que es vengativo

Los abogados de Kilmar Abrego García intentarán persuadir a un juez federal en Tennessee el jueves para que desestime los cargos de tráfico de personas en su contra.

Abrego García, cuya deportación errónea ha galvanizado a ambos lados del debate migratorio, afirma que el proceso penal es vengativo, impulsado por funcionarios de la administración del presidente Donald Trump para castigarlo después de que se vieron obligados a traerlo de regreso a Estados Unidos.

Si bien Ábrego García es ciudadano salvadoreño, una orden judicial de 2019 impide su deportación a ese país. Esto se debe a que un juez de inmigración determinó que corría peligro en El Salvador debido a una pandilla que había amenazado a su familia. Ábrego García, de 30 años, emigró ilegalmente a Estados Unidos en su adolescencia, pero tiene una esposa e hijo estadounidenses. Ha vivido y trabajado en Maryland durante años bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Tras su deportación a El Salvador el año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la administración Trump debía esforzarse para traerlo de vuelta. Finalmente, regresó a Estados Unidos, solo para enfrentar cargos penales de tráfico de personas por una detención de tráfico en Tennessee en 2022. Las imágenes de la cámara corporal de un agente de la Patrulla de Carreteras de Tennessee muestran una conversación tranquila con Ábrego García tras ser detenido por exceso de velocidad. Había nueve pasajeros en el vehículo, y los agentes discutieron entre ellos sus sospechas de tráfico. Sin embargo, a Ábrego García finalmente se le permitió continuar conduciendo con solo una advertencia.

El juez federal de distrito Waverly Crenshaw halló previamente evidencia de que la acusación contra Abrego García podría ser vengativa. El juez afirmó que muchas declaraciones de funcionarios de la administración Trump son motivo de preocupación. Citó específicamente una declaración del fiscal general adjunto Todd Blanche que parecía sugerir que el Departamento de Justicia acusó a Abrego García porque ganó su caso de deportación injusta.

Los abogados de Abrego García han estado discutiendo con la fiscalía durante meses sobre si funcionarios como Blanche estarían obligados a testificar en la audiencia del jueves y qué correos electrónicos tendrían que entregarles los funcionarios del Departamento de Justicia. El fiscal federal adjunto primero para el Distrito Medio de Tennessee, Rob McGuire, ha argumentado que él solo tomó la decisión de procesar, por lo que los motivos de otros funcionarios eran irrelevantes.

Crenshaw revisó personalmente muchos de los documentos en disputa. En una orden que se hizo pública a finales de diciembre, escribió: «Algunos documentos sugieren no solo que McGuire no tomó decisiones en solitario, sino que, de hecho, reportó a otros en el Departamento de Justicia y la decisión de procesar a Abrego pudo haber sido una decisión conjunta».