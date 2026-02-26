El alcalde de Newark dice que un operativo de ICE causó un accidente de varios vehículos con heridos

Una persecución automovilística en la que participaron agentes federales de inmigración resultó en un choque de varios vehículos el miércoles en Newark, Nueva Jersey, dijeron funcionarios de la ciudad.

El alcalde Ras Baraka informó en redes sociales que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) intentaron detener una camioneta en la ciudad más grande del estado cuando el conductor huyó. Añadió que los agentes de ICE la persiguieron, lo que resultó en un accidente que involucró a varios vehículos, incluido uno que transportaba a tres niños.

Baraka dijo que el conductor de la camioneta resultó herido y fue trasladado al hospital.

No quedó claro de inmediato la gravedad de las lesiones del conductor ni el motivo por el que el ICE lo perseguía. Baraka afirmó que la policía de Newark no participó en la investigación del ICE y solo acudió al lugar del accidente.

Los portavoces de Baraka, la policía de Newark, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y ICE no respondieron de inmediato a los correos electrónicos solicitando comentarios.

Pero el alcalde demócrata, en su declaración sobre X, criticó las acciones del ICE por ser imprudentes y peligrosas. Señaló que la ley estatal de Nueva Jersey prohíbe a los agentes del orden perseguir vehículos a menos que un sospechoso represente una amenaza inmediata.

“Las autoridades federales deben acatar las leyes locales sobre persecuciones vehiculares y actuar con sentido común”, dijo Baraka. “Dado el daño que están causando a nuestras comunidades, el ICE no tiene por qué participar en persecuciones en ningún momento ni en ningún lugar, especialmente en zonas densamente pobladas y en carreteras que aún se están limpiando tras una fuerte tormenta de nieve”.

Baraka fue arrestado y acusado de allanamiento de morada mientras protestaba el pasado mayo frente a Delany Hall, un centro federal de detención migratoria recién inaugurado en su ciudad. El cargo fue posteriormente desestimado .