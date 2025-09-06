Kilmar Abrego García no es elegible para asilo

La administración Trump está luchando contra la solicitud de Kilmar Abrego García de solicitar asilo en Estados Unidos, argumentando que no es elegible como miembro de la pandilla MS-13.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó el viernes documentos judiciales de inmigración que describen sus argumentos en contra de que Abrego García solicite asilo o lo reciba.

Un argumento principal es que Abrego García es miembro de una organización terrorista extranjera designada, MS-13, una acusación que Abrego García niega y por la cual no ha sido acusado.

Abrego García, de 30 años, se convirtió en un foco de tensión en torno a las políticas migratorias del presidente Donald Trump cuando fue deportado injustamente a su país natal, El Salvador, en marzo. Estados Unidos lo devolvió en junio, pero solo para enfrentar un caso federal de tráfico de personas en Tennessee, que sus abogados han calificado de absurdo y vengativo. Se declaró inocente.

Abrego García presentó una moción ante el tribunal de inmigración de Baltimore el mes pasado para reabrir su caso de inmigración de 2019 y solicitar asilo de nuevo. La primera vez le fue denegada porque su solicitud se presentó más de un año después de su llegada a Estados Unidos.

Ábrego García había huido de las amenazas de violencia de pandillas en su natal El Salvador alrededor de 2011 para reunirse con su hermano en Maryland. Si bien su primera solicitud de asilo fue denegada, se le concedió protección contra la deportación a El Salvador porque había demostrado un temor fundado a la violencia de pandillas allí.

Abrego García fue liberado en 2019 bajo supervisión federal y continuó viviendo con su esposa e hijos estadounidenses. Se reportó con ICE cada año, obtuvo un permiso de trabajo federal y a principios de este año trabajaba como aprendiz de metalistería, según informaron sus abogados.

Expertos en inmigración han afirmado que la nueva solicitud de asilo de Ábrego García podría derivar en una tarjeta de residencia permanente y un camino hacia la ciudadanía. Sin embargo, al reabrir su caso de 2019, también corre el riesgo de ser devuelto a El Salvador .

La administración Trump declaró en documentos judiciales esta semana que intentaría devolverlo a su país natal si reabre con éxito su caso de inmigración anterior.

“Los abogados de Kilmar Abrego García están jugando con fuego”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional el viernes. Añadió: “Como miembro de la MS-13, una organización terrorista extranjera designada, ya no es elegible para su anterior exención migratoria”.

Abrego García y sus abogados han negado repetidamente la acusación de la MS-13. Esta se remonta a un día de 2019 cuando fue detenido por la policía local en el condado de Prince George, Maryland.

Según documentos judiciales, Abrego García había llegado a las afueras de un Home Depot en busca de trabajo como jornalero. Un informante confidencial les había dicho a las autoridades que Abrego García y otros hombres que se encontraban afuera de la tienda podrían ser identificados como miembros de la MS-13 debido a su ropa y tatuajes.

Abrego García nunca fue acusado. Fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), donde posteriormente solicitó asilo y finalmente recibió protección contra la deportación a El Salvador.

En febrero, la administración Trump designó a la MS-13 como organización terrorista extranjera y deportó injustamente a Ábrego García a una prisión de mala reputación en El Salvador, donde afirma haber sido golpeado y torturado psicológicamente . El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha negado estas acusaciones .

Simon Sandoval-Moshenberg, el principal abogado de inmigración de Abrego García, dijo en una declaración el viernes que Abrego García probablemente obtendría asilo si tiene un juicio justo.

“La única razón por la que le denegaron el asilo en 2019 fue porque no presentó su solicitud dentro del año posterior a su ingreso a Estados Unidos, un problema que el gobierno ya ha resuelto”, dijo Sandoval-Moshenberg. “Si al Sr. Ábrego García se le permite un juicio justo en un tribunal de inmigración, no hay manera de que no prospere su solicitud de asilo”.