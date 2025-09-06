Se espera que el Congreso permita que expire el control de la policía de DC por parte de Trump

Se espera que el Congreso permita que el mandato temporal del presidente Donald Trump sobre el departamento de policía de Washington expire la próxima semana, ya que el límite de 30 días llega a su fin y la alcaldesa Muriel Bowser se compromete a mantener una estrecha coordinación con las fuerzas del orden federales.

Trump tomó el control del Departamento de Policía Metropolitana en agosto, además de desplegar cientos de efectivos de la Guardia Nacional, afirmando que iba a «recuperar nuestra capital» de manos de los criminales. Invocó una sección de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia en una orden ejecutiva para declarar una «emergencia criminal» y así su administración pudiera asumir temporalmente el control de la fuerza policial durante 30 días. Esta orden vence el 10 de septiembre.

El Congreso tendría que aprobar una prórroga, y los republicanos en el Capitolio no tienen previsto hacerlo la próxima semana. Aun así, los republicanos de la Cámara de Representantes planean impulsar una serie de proyectos de ley que reforzarían el control federal sobre la ciudad, incluyendo sentencias más severas para los delincuentes y una iniciativa liderada por Trump para «embellecer el distrito» eliminando grafitis y restaurando monumentos públicos.

El representante de Kentucky, James Comer, presidente republicano del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, afirmó que, «junto con el presidente Trump», el panel «cumplirá con su deber constitucional de supervisar los asuntos del Distrito y hacer que Washington D. C. vuelva a ser un lugar seguro».

Bowser emitió una orden la semana pasada para continuar las labores del centro de operaciones de emergencia que la ciudad instaló en respuesta al aumento de efectivos policiales . El alcalde afirmó que la policía colaboraría con las agencias federales del orden público y atribuyó al aumento la reducción de la delincuencia en la ciudad, incluyendo una disminución del 87 % en los robos de vehículos.

Los líderes republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado no han visto una razón para actuar, dado que Bowser está trabajando con las autoridades federales, según asistentes que hablaron bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones privadas, y Trump hasta ahora no los ha instado públicamente a buscar una extensión.

Los demócratas del Congreso han protestado por la toma de control. La delegada Eleanor Holmes Norton, representante municipal sin derecho a voto, ha impulsado una legislación para otorgar a la ciudad el control total de su departamento de policía. El senador de Maryland Chris Van Hollen presentó un proyecto de ley similar en el Senado, afirmando que Trump está «jugando a ser un dictador en la capital de nuestra nación».

Bowser no especificó un cronograma para la coordinación con las agencias federales. Afirmó que «los vecindarios se sienten más seguros» cuando disminuyen los robos de vehículos. Sin embargo, a finales de agosto, también afirmó que la presencia de agentes enmascarados, que no siempre eran identificables, había provocado una «ruptura de la confianza entre la policía y la comunidad, especialmente con los nuevos socios federales».

La ciudad ha impugnado el uso de la Guardia Nacional por parte de Trump en Washington, solicitando la intervención de un tribunal federal. Brian Schwalb, fiscal general electo del distrito, declaró en una demanda que el despliegue constituye un uso ilegal de las fuerzas armadas —algunas de las cuales portan armas de fuego— para la aplicación de la ley nacional. Grupos de residentes de Washington han protestado por la toma de control, mientras que videos de arrestos y detenciones han circulado en redes sociales.

Trump y los republicanos han presentado la toma de control como una transformación para la ciudad. La semana pasada, Trump afirmó que la ciudad era segura y que los restaurantes estaban en auge. «No hay delincuencia», afirmó rotundamente. «No les van a disparar».

Se espera que las tropas de la Guardia Nacional permanezcan en la ciudad hasta finales de este año, incluyendo las enviadas por estados con mayoría republicana . La duración de la permanencia de estas tropas, que suman alrededor de 1340, en la capital del país depende de cada gobernador.