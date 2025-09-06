Dos adolescentes de DC arrestados por el tiroteo fatal de una pasante del Congreso

Dos adolescentes fueron arrestados el viernes bajo cargos de asesinato por el asesinato de un pasante del Congreso que fue alcanzado por balas perdidas durante un tiroteo en la capital del país, un delito que el presidente Donald Trump citó al anunciar un aumento de las fuerzas del orden en Washington.

Eric Tarpinian-Jachym, de 21 años y residente de Granby, Massachusetts, fue asesinado a tiros la noche del 30 de junio cerca de la plaza Mount Vernon de Washington. Los dos sospechosos de su asesinato —Kelvin Thomas Jr. y Jailen Lucas— son menores de 17 años, pero están acusados ​​como adultos de homicidio en primer grado por arma de fuego, según la fiscal federal Jeanine Pirro.

La policía estaba buscando a un tercer sospechoso cuyo nombre y edad no fueron revelados inmediatamente.

Tarpinian-Jachym era un «transeúnte inocente» que no era el objetivo previsto de los disparos, dijo Pirro en una conferencia de prensa donde estaba flanqueada por la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, y el jefe de policía de la ciudad.

“Eric no merecía que lo mataran a tiros, y el sistema le falló; el sistema que consideraba que los menores debían ser mimados”, dijo Pirro. “Este asesinato subraya por qué necesitamos la autoridad para procesar a estos jóvenes, porque no son niños. Son delincuentes”.

Tarpinian-Jachym cursaba su último año de la Universidad de Massachusetts Amherst. Se encontraba en Washington para realizar una pasantía de verano en la oficina del representante Ron Estes, republicano por Kansas.

En julio, la Cámara observó un momento de silencio después de que Estes rindiera homenaje a Tarpinian-Jachym, llamándolo «una persona dedicada, reflexiva y amable que amaba a nuestro país».

“Nunca olvidaremos su presencia y amabilidad en mi oficina”, dijo Estes. “Quienes lo conocieron durante su breve estancia en mi oficina tampoco lo olvidarán”.

Trump mencionó el asesinato de Tarpinian-Jachym, pero no su nombre, durante una conferencia de prensa el 11 de agosto donde anunció una intervención federal por una “emergencia de seguridad pública” en el Distrito de Columbia.

«Cualquier nivel de violencia armada en nuestra ciudad es inaceptable», dijo Bowser.

La fiscal general Pam Bondi dijo que los arrestos del viernes son «un testimonio de los esfuerzos del presidente Trump para que Washington, DC, vuelva a ser seguro».

“El Departamento de Justicia continuará trabajando para evitar que otros jóvenes corran la misma suerte que Eric”, declaró Bondi. “Esperamos que esto brinde algún consuelo a su familia”.

Los sospechosos, ambos residentes del distrito, salieron de un vehículo en una intersección y dispararon contra dos personas que iban en bicicleta, incluido un joven de 16 años que resultó herido, según el comandante del Departamento de Policía Metropolitana, Kevin Kentish.

Tarpinian-Jachym recibió cuatro disparos. Una mujer que no era el objetivo también recibió un disparo, pero sobrevivió, según Kentish. Las grabaciones de vigilancia ayudaron a los investigadores a identificar a los tres sospechosos, añadió.

Los registros judiciales en línea no identificaron de inmediato a los abogados de los sospechosos.

La jefa del MPD, Pamela Smith, dijo que ella y Pirro hablaron con la madre de Tarpinian-Jachym el viernes.

“Eric llegó a nuestra ciudad con un futuro brillante por delante”, dijo Smith. “Merecía la oportunidad de regresar sano y salvo a casa con su familia, pero fue arrebatado sin sentido de sus seres queridos”.