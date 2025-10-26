Juez dictamina que la detención migratoria de un hombre con una hija que lucha contra el cáncer es ilegal

La detención por parte de las autoridades de inmigración de un hombre de Chicago cuya hija de 16 años está recibiendo tratamiento por cáncer avanzado es ilegal, y se le debe otorgar una audiencia de fianza antes del 31 de octubre, dictaminó un juez federal.

Los abogados de Rubén Torres Maldonado, de 40 años, detenido el 18 de octubre, han solicitado su liberación mientras su caso de deportación se tramita. Si bien el juez federal de distrito Jeremy Daniel declaró en una orden el viernes que la detención de Torres es ilegal y viola su derecho al debido proceso, también indicó que no podía ordenar su liberación inmediata.

“Si bien comprende la difícil situación que enfrenta la hija del peticionario debido a sus problemas de salud, el tribunal debe actuar dentro de las limitaciones de los estatutos, reglas y precedentes pertinentes”, escribió el juez el viernes.

El abogado de Torres tomó el fallo como una victoria, por ahora.

“Nos complace que el juez haya fallado a nuestro favor al determinar que ICE detiene ilegalmente a Rubén. Ahora trasladaremos el caso a la corte de inmigración para asegurar la liberación bajo fianza de Rubén mientras solicita la residencia permanente”, declaró su abogado, Kalman Resnick, en un comunicado el viernes por la noche.

Torres, pintor y renovador de viviendas, fue detenido en una tienda Home Depot de un suburbio. A su hija, Ofelia Torres, le diagnosticaron en diciembre un tipo raro y agresivo de cáncer de tejidos blandos llamado rabdomiosarcoma alveolar metastásico y ha estado recibiendo quimioterapia y radioterapia.

Torres ingresó a Estados Unidos en 2003, según sus abogados. Él y su pareja, Sandibell Hidalgo, también tienen un hijo de 4 años. Ambos niños son ciudadanos estadounidenses, según los registros judiciales.

“Mi papá, como muchos otros padres, es una persona trabajadora que se levanta temprano y va a trabajar sin quejarse, pensando en su familia”, dijo Ofelia en un video publicado en una página de GoFundMe creada para su familia. “Me parece injusto que se ataque a familias inmigrantes trabajadoras solo por no haber nacido aquí”.

El Departamento de Seguridad Nacional alega que Torres ha estado viviendo ilegalmente en los EE. UU. durante años y tiene antecedentes de delitos de conducción, incluyendo conducir sin una licencia válida, sin seguro y exceso de velocidad.

“Esto no es más que un intento desesperado desesperado por mantener a un extranjero ilegal delincuente en nuestro país”, declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional. “El gobierno de Trump lucha por el estado de derecho y por el pueblo estadounidense”.

En una audiencia el jueves, a la que Ofelia asistió en silla de ruedas, los abogados de la familia informaron al juez que le dieron de alta del hospital justo un día antes del arresto de su padre para que pudiera ver a familiares y amigos. Sin embargo, desde su arresto, no había podido continuar el tratamiento «debido al estrés y la interrupción», dijeron.

El fiscal federal Craig Oswald dijo al tribunal que el gobierno no quería liberar a Torres porque no cooperó durante su arresto.

Varios funcionarios electos ofrecieron una conferencia de prensa el miércoles para protestar por el arresto de Torres. El área de Chicago ha estado en el centro de una importante ofensiva migratoria denominada «Operación Midway Blitz», que comenzó a principios de septiembre.