Juez prohíbe al gobierno realizar una búsqueda exhaustiva de los dispositivos confiscados a un periodista del Washington Post

Las autoridades federales tienen prohibido realizar una «búsqueda exhaustiva y sin supervisión» de los dispositivos electrónicos que confiscaron en la casa de un periodista del Washington Post en Virginia mientras investigaban acusaciones de que un contratista del Pentágono filtró ilegalmente información clasificada al periodista, dictaminó el martes un juez magistrado .

El magistrado federal William Porter declaró que revisará de forma independiente el contenido de los dispositivos de la reportera del Post, Hannah Natanson, en lugar de permitir que un equipo de filtrado del Departamento de Justicia los busque. Porter afirmó que buscaba un equilibrio entre la necesidad de proteger la libertad de expresión de Natanson y el deber del gobierno de salvaguardar la información ultrasecreta de seguridad nacional.

“El Tribunal considera que confiscar la totalidad del producto de trabajo electrónico de un periodista, incluidas las herramientas esenciales para la recopilación continua de noticias, constituye una restricción al ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda”, escribió.

El caso ha atraído la atención nacional y el escrutinio de los defensores de la libertad de prensa, quienes dicen que refleja una postura más agresiva del Departamento de Justicia hacia las investigaciones de filtraciones que involucran a periodistas.

Agentes federales incautaron un teléfono, dos computadoras portátiles, una grabadora, un disco duro portátil y un reloj inteligente Garmin durante el registro del domicilio de Natanson en Alexandria, Virginia, el 14 de enero. El mes pasado, Porter acordó prohibir temporalmente al gobierno revisar cualquier material de los dispositivos de Natanson. La orden del martes extiende esa prohibición.

“La genuina esperanza del Tribunal es que esta búsqueda se haya llevado a cabo —como sostiene el gobierno— para reunir pruebas de un delito en un solo caso, no para recopilar información sobre fuentes confidenciales de un periodista que ha publicado artículos críticos con la administración”, escribió.

El Post solicitó una orden que exigiera al gobierno la devolución inmediata de los dispositivos a su reportero, pero Porter denegó la solicitud. Afirmó que es razonable que el gobierno no conserve más que la «información limitada» que responde a la orden de registro. El resto del contenido debe ser devuelto a Natanson, dictaminó.

Permitir que el gobierno revise el material de trabajo de un periodista, incluida información no relacionada de fuentes confidenciales, “es el equivalente a dejar al zorro del gobierno a cargo del gallinero del Washington Post”, escribió Porter.

El contratista del Pentágono, Aurelio Luis Pérez-Lugones, fue arrestado el 8 de enero y acusado de sustracción y retención no autorizadas de documentos clasificados. Pérez-Lugones está acusado de llevarse a casa copias impresas de documentos clasificados de su lugar de trabajo y luego entregárselas a Natanson.

Los abogados del periódico acusaron a las autoridades de violar las garantías legales de los periodistas y pisotear los derechos de Natanson bajo la Primera Enmienda.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que el gobierno tiene derecho a conservar el material confiscado porque contiene evidencia en una investigación en curso con implicaciones para la seguridad nacional.

El FBI inició una investigación después de que el Post publicara el 31 de octubre un artículo con información clasificada de un informe de inteligencia, según el gobierno. El reportero del Post coescribió y colaboró ​​en al menos cinco artículos con información clasificada proporcionada por Pérez-Lugones, según las autoridades.

Natanson ha estado cubriendo la transformación del gobierno federal impulsada por el presidente republicano Donald Trump . El Post publicó un artículo en el que describió cómo obtuvo cientos de nuevas fuentes del personal federal, lo que llevó a un colega a llamarla «la susurradora del gobierno federal».

El Post dice que el material confiscado abarca años de informes de Natanson en cientos de historias, incluidas comunicaciones con fuentes confidenciales.

El Departamento de Justicia cuenta con directrices internas que rigen su respuesta a las filtraciones de información a los medios de comunicación . En abril pasado, la fiscal general Pam Bondi emitió nuevas directrices que restablecen la autoridad de los fiscales para utilizar citaciones, órdenes judiciales y órdenes de registro para buscar a funcionarios gubernamentales que hagan «divulgaciones no autorizadas» a periodistas.

Las nuevas directrices anularon una política de la administración del presidente demócrata Joe Biden que protegía a los periodistas de que sus registros telefónicos fueran confiscados en secreto durante las investigaciones de filtraciones.

Pérez-Lugones, de 61 años y residente de Laurel, Maryland, ha permanecido encarcelado desde su arresto. Obtuvo una autorización de seguridad de alto secreto mientras trabajaba como ingeniero de sistemas y especialista en tecnología de la información para una empresa contratista del gobierno.

Los investigadores encontraron mensajes telefónicos entre Pérez-Lugones y el reportero en los que discutían la información que este les proporcionó, según informaron las autoridades. «Me mantendré en silencio por un momento… solo para ver si alguien empieza a hacer preguntas», escribió Pérez-Lugones después de enviar uno de los documentos, según el gobierno.