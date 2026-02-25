Estados demandan a la administración Trump por cambios en recomendaciones de vacunas infantiles

Más de una docena de estados demandaron el martes a la administración Trump por revocar las recomendaciones de vacunas para niños , calificando la medida de amenaza ilegal a la salud pública.

Los estados argumentan que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) pusieron en riesgo la vida de los niños al anunciar el mes pasado que dejarían de recomendar la vacunación de todos los niños contra la gripe, el rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis B, algunas formas de meningitis y el VSR. Según las nuevas directrices, que fueron criticadas por expertos médicos, las medidas de protección contra estas enfermedades solo se recomiendan para ciertos grupos considerados de alto riesgo o cuando los médicos las recomiendan en el marco de la llamada «toma de decisiones compartida».

Las nuevas recomendaciones sobre vacunas ignoran las directrices médicas de larga data y harán que los estados tengan que gastar más para protegerse contra los brotes, dijeron los estados, incluidos Arizona y California.

“La salud y la seguridad de los niños en todo el país no es un asunto político”, declaró el fiscal general de Arizona, el demócrata Kris Mayes, en una conferencia de prensa. “No es un tema de debate sobre una guerra cultural”.

Los CDC y el Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la demanda.

La demanda intensifica una batalla en curso entre los estados liderados por demócratas y la administración del presidente republicano Donald Trump sobre los cambios del gobierno federal a la política de salud pública bajo el Secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. La administración Trump ha despedido a miles de trabajadores de agencias federales de salud pública, ha recortado la financiación para la investigación científica y ha alterado las directrices del gobierno sobre el flúor y otros temas.

El año pasado, Kennedy expulsó a todos los miembros de un comité asesor de vacunas y los reemplazó con sus propias elecciones, lo que, según la denuncia del martes, fue ilegal.

La demanda surge meses después de que los gobernadores demócratas de California, el estado de Washington y Oregón iniciaran una alianza para establecer sus propias recomendaciones de vacunas. Los gobernadores afirmaron que la administración Trump estaba poniendo en riesgo la salud pública al politizar los CDC.

Los estados, no el gobierno federal, tienen la autoridad de exigir la vacunación de los niños en edad escolar, aunque los requisitos de los CDC suelen influir en las regulaciones estatales.