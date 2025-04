Juez permite requisito de que toda persona que esté ilegalmente se registre para seguir adelante

Un juez federal permitió el jueves al gobierno de Trump seguir adelante con un requisito de que todas las personas que estén en Estados Unidos sin permiso de residencia deben registrarse ante el gobierno federal y portar documentación, en una medida que podría tener repercusiones de gran alcance para los inmigrantes en todo el país.

El juez Trevor Neil McFadden, designado por Trump, se puso del lado de la administración, que argumentó que los funcionarios simplemente estaban aplicando un requisito que ya existía para todas las personas que residen en el país pero no son ciudadanos estadounidenses. El fallo de McFadden no abordó el fondo de esos argumentos, sino que se basó principalmente en la cuestión técnica de si los grupos que presionaban para eliminar el requisito tenían legitimidad para presentar sus reclamos. Declaró que no la tenían.

El requisito entra en vigor el viernes.

Inmediatamente después del fallo, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional enfatizaron en un comunicado de prensa que la fecha límite para registrarse para aquellos que ya han estado en el país durante 30 días o más es el viernes y que, en adelante, el requisito de registro se aplicará al máximo.

“El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para quienes se encuentran en nuestro país sin documentos: váyanse ya. Si se van ahora, podrían tener la oportunidad de regresar, disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano”, declaró la secretaria Kristi Noem. “La administración Trump hará cumplir todas nuestras leyes de inmigración; no elegiremos qué leyes aplicaremos. Debemos saber quién está en nuestro país para la seguridad de nuestra patria y de todos los estadounidenses”.

Aunque aún quedan dudas sobre cómo funcionará el requisito de registro, su impacto podría ser de gran alcance. La administración Trump, que se ha esforzado por cumplir sus promesas de campaña de deportaciones masivas, ha dicho que entre 2,2 y 3,2 millones de personas podrían verse afectadas.

Uno de los grupos que presentó la demanda, el Centro Nacional de Derecho de Inmigración, calificó el fallo del jueves de “decepcionante” en un comunicado.

“Este decepcionante fallo lamentablemente significa que, por ahora, el plan de Trump para obligar a la gente a tomar una decisión imposible sigue adelante. Mientras evaluamos los próximos pasos en nuestro caso, instamos a los miembros de la comunidad afectada a consultar con un abogado de inmigración para comprender mejor las consecuencias de registrarse o no”, declaró Nicholas Espíritu, subdirector legal del Centro Nacional de Derecho de Inmigración.

El 25 de febrero, funcionarios de Seguridad Nacional anunciaron que exigían que todas las personas que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos se registraran ante el gobierno federal, y señalaron que quienes no se autodeclararan podrían enfrentar multas o un proceso judicial. No registrarse se considera un delito, y se exigirá a las personas que lleven consigo los documentos de registro o se arriesgarán a penas de prisión y multas.

El registro será obligatorio para todas las personas mayores de 14 años sin estatus legal. Quienes se registren deberán proporcionar sus huellas dactilares y dirección, y los padres o tutores de cualquier persona menor de 14 años deberán asegurarse de que se hayan registrado.

El proceso de registro también se aplica a los canadienses que están en Estados Unidos durante más de 30 días, incluidos los llamados «snowbirds» (pájaros de nieve) que pasan los meses de invierno en lugares como Florida.

La ley federal de inmigración exige desde hace tiempo que las personas que no son ciudadanas estadounidenses y residen en Estados Unidos, incluidas las que residen ilegalmente, se registren ante el gobierno. Estas leyes se remontan a la Ley de Registro de Extranjeros de 1940, que surgió en medio del creciente temor a los inmigrantes y a la subversión política durante los primeros días de la Segunda Guerra Mundial. Los requisitos actuales se derivan de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952.

Pero el requisito de que las personas que residen ilegalmente en Estados Unidos se registren solo se ha aplicado en circunstancias excepcionales. De hecho, quienes se oponen al gobierno afirman que no se ha aplicado universalmente desde su introducción a mediados de la década de 1940.

Se utilizó de forma limitada después del 11 de septiembre de 2001, cuando el Sistema Nacional de Registro de Entradas y Salidas (SNRE) exigió que los varones no ciudadanos mayores de 16 años, procedentes de 25 países —todos menos uno de mayoría árabe o musulmana— se registraran ante el gobierno estadounidense. El programa no generó condenas por terrorismo, pero sí llevó a más de 13.000 personas a procedimientos de deportación. Se suspendió en 2011 y se disolvió en 2016.

La administración Trump ha argumentado que el requisito de registro siempre ha existido y que los funcionarios simplemente lo están imponiendo para todos.

Los grupos que demandaron dicen que el gobierno debería haber pasado por un proceso de notificación pública más largo antes de implementar el cambio, y que lo está aplicando simplemente para facilitar el objetivo del presidente Donald Trump de llevar a cabo deportaciones masivas.

Argumentan que el registro pone en una situación muy difícil a las personas que trabajan, contribuyen a la economía y tienen profundos lazos familiares en Estados Unidos: ¿se presentan, se registran y esencialmente entregan su ubicación a un gobierno que pretende llevar a cabo deportaciones masivas, o permanecen en las sombras y corren el riesgo de ser acusados ​​del delito de no registrarse?

El gobierno ya ha pedido a las personas sujetas al requisito de registro que creen una cuenta en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.