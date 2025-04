​Abogado de hombre de Maryland detenido en prisión salvadoreña se pronuncia

La familia de Kilmar Abrego García lo ha llamado “una montaña rusa emocional”, y ahora que la Corte Suprema ha fallado a favor del hombre de Beltsville, Maryland, se insta a la administración del presidente Donald Trump a que lo devuelva a casa lo antes posible.

“La ley estaba de nuestra parte. Los hechos nos favorecen”, dijo Ama Frimpong, una de las abogadas de Abrego García, quien también es directora legal de CASA, un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes. Frimpong habló en exclusiva mientras viajaba fuera del estado. “Para nosotros, no era necesariamente una cuestión de si, sino de cuándo. Queríamos que esto sucediera lo antes posible”.

El jueves, la Corte Suprema dijo que la administración Trump debe trabajar para traer de regreso a Abrego García, rechazando la apelación de emergencia de la administración.

Por ahora, el equipo legal espera obtener una actualización sobre la condición de Abrego García, diciendo que no se ha sabido nada de él desde su deportación el mes pasado.

“No tenemos ningún informe sobre su estado”, dijo. “Por eso es tan importante que la decisión se haya tomado tan rápidamente, porque es imperativo que tengamos noticias sobre él, y no solo noticias sobre él, sino que regrese a casa lo antes posible”.

“Cada minuto que Kilmar está en esa prisión, su vida está en riesgo”, añadió.

En un comunicado, la esposa de Abrego García, Jennifer Vásquez Sura, calificó el último mes como “una montaña rusa emocional” para ella, sus hijos y el resto de la familia.

“Espero con ansias que Kilmar esté aquí en mis brazos, en casa, acostando a nuestros hijos, sabiendo que esta pesadilla está a punto de terminar”, dijo en el comunicado distribuido por CASA. “Seguiré luchando hasta que mi esposo regrese a casa”.

La jueza federal de distrito Paula Xinis había ordenado que Abrego García, quien se encuentra detenido en una prisión salvadoreña infamemente segura, regresara a Estados Unidos a la medianoche del lunes.

Sin embargo, no está claro si eso sucederá. Si bien el tribunal indicó que el plazo de Xinis ya había vencido, no especificó una fecha límite. Frimpong, sin embargo, espera que sea pronto y afirmó que el caso de Abrego García volverá a presentarse ante un juez si las cosas no avanzan con rapidez.

“Todos están esperando con ansias”, dijo. “La familia espera con ansias su regreso a casa. Ahora mismo, todas las miradas están puestas en el gobierno para que actúe con rapidez y cumpla con la orden judicial”.