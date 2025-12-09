Maestra es nombrada finalista del Premio Grammy 2026

Bill Podolski estaba solo en el recreo cuando era estudiante de primaria en Nueva York cuando el profesor de banda se le acercó.

Podolski no tenía muchos amigos en ese momento, dijo, y el educador le comentó que podría encajar bien en la banda. Aceptó la recomendación y aprendió a tocar un instrumento rápidamente.

Entonces, su perspectiva cambió. Sintió una conexión con otros estudiantes de una manera que no encontraba en el campo de fútbol, ​​recordó.

Es el mismo sentimiento que Podolski espera crear en los alumnos de su coro del Programa Secundario HB Woodlawn en Arlington, Virginia. No acepta que alguien le diga que no sabe cantar y se esfuerza por ayudar a todos a encontrar su voz.

Un padre nominó a Podolski para el Premio Grammy al Educador Musical 2026 por esos esfuerzos, y la semana pasada se enteró de que es finalista para el prestigioso reconocimiento.

“Mi misión como profesor de música es ayudar a estudiantes como yo, pero a todos los estudiantes, a sentir que la música puede ser un lugar al que todos pertenecen, y que hay un lugar para ser vistos y escuchados, y que simplemente sea un lugar seguro para que mis estudiantes hagan conexiones y prosperen a través de la música”, dijo Podolski.

Lleva 18 años enseñando en la escuela Rosslyn y ahora es su director de actividades corales. Trabaja con más de 100 alumnos del coro a diario y enseña música general a algunos niños. También codirige los musicales de secundaria y preparatoria.

Pero su enseñanza no siempre se trata de cantar. A veces, los alumnos juegan con un paracaídas grande, pelotas de playa y bolsas de frijoles. Organizan juegos que no se centran en cantar, con el objetivo de ayudar a cada participante a encontrar su voz.

“A través de esos constructores de comunidad, a través del sentido del juego, así es como busco ayudar a los estudiantes a encontrar su voz y su confianza al cantar”, dijo Podolski.

Supervisa cuatro conciertos escolares cada año, y algunos estudiantes también cantan en eventos comunitarios. Planificar un concierto, dijo, suele ser la parte más difícil del trabajo.

Su objetivo es seleccionar música variada que represente una amplia gama de culturas, idiomas y perspectivas. A menudo, selecciona un tema y espera crear una «historia sutil» entre cada canción.

Podolski sospechó que el padre que lo nominó para el premio lo hizo, en parte, por el Coro Comunitario HB Woodlawn. Cada diciembre, elige tres noches para invitar a miembros de la comunidad, padres, abuelos y exalumnos a aprender dos canciones que el grupo canta en el concierto de invierno del coro de la escuela.

El grupo de candidatos del premio comenzó con miles de candidatos y se redujo a 250 cuartofinalistas, 25 semifinalistas y 10 finalistas. El Premio al Educador Musical reconoce a los docentes que han hecho una contribución significativa y duradera al campo de la educación musical, según el sitio web del Museo Grammy.

Annie Ray, profesora de orquesta del condado de Fairfax, ganó el premio en 2024.

Para Podolski, el reconocimiento fue una sorpresa. Se enteró de su nominación por correo electrónico y dijo que se sentía «muy honrado y agradecido».

Dijo que su objetivo sigue siendo ayudar a los estudiantes a sentir algo único cuando caminan por su salón de clases.

«Quiero que se sientan orgullosos», dijo Podolski. «Quiero que sientan lo que se siente tener la piel de gallina» al actuar.