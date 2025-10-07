Juez niega solicitud del gobierno de retrasar proceso judicial de Abrego García

El juez que supervisa el caso de deportación de Kilmar Abrego García en Maryland denegó el lunes la solicitud del gobierno de retrasar los procedimientos debido al cierre del gobierno.

El fallo se produjo el lunes durante una conferencia de estado celebrada en el caso de Abrego García, el salvadoreño deportado por error a El Salvador en marzo pasado y luego regresó a Estados Unidos en junio para enfrentar cargos criminales en Tennessee.

La jueza federal de distrito Paula Xinis dijo que se sentía “obligada” a continuar con el caso dada su importancia y las preguntas fundamentales que plantea sobre las políticas de deportación.

El gobierno tenía prohibido deportar a Ábrego García a El Salvador, pero ahora busca deportarlo a otro país, posiblemente incluyendo Uganda o Esuatini . El juez Xinis ha prohibido al gobierno expulsar a Ábrego García del territorio continental de Estados Unidos.

Los abogados de Abrego García argumentaron que la única razón para la detención tras la emisión de órdenes de deportación es llevarla a cabo. Si no hay planes para su deportación inminente, argumentaron, Abrego García debería ser puesto en libertad. Los abogados del gobierno citaron decisiones judiciales previas que indican que tienen un margen de seis meses.

El juez Xinis se mostró exasperado el lunes ante los abogados del gobierno, quienes no pudieron responder si había evidencia adicional sobre los planes de deportación a Eswatini más allá de las cartas enviadas a los abogados de Abrego García.

«Esa no es una postura sostenible. O lo has hecho o no lo has hecho», dijo. «No es una pregunta difícil, chicos».

Los abogados del gobierno no pudieron encontrar a nadie que pudiera responder las preguntas del juez sobre qué esfuerzos se habían hecho para expulsar a Abrego García a Eswatini, citando el cierre del gobierno como una posible razón.

La jueza dio al gobierno hasta la tarde del miércoles para presentar cualquier prueba sobre las medidas tomadas para expulsar a Ábrego García a Esuatini. También solicitó al gobierno que proporcionara testigos que pudieran testificar directamente sobre dichas medidas.

«Les estoy haciendo preguntas muy básicas», dijo Xinis. «¿Qué se ha hecho? ¿Han tenido alguna conversación?»

La audiencia está prevista para el viernes.

“Este caso no se trata solo de un hombre. Se trata de la integridad de la Constitución de Estados Unidos”, declaró Lydia Walther-Rodríguez, jefa de organización y liderazgo del grupo de derechos migratorios CASA, en una conferencia de prensa frente al juzgado antes de la audiencia. “Debemos seguir creando conciencia colectiva mientras seguimos presenciando las represalias inhumanas de nuestro gobierno contra un hombre y su familia que simplemente exigen el debido proceso”.

Los abogados del gobierno habían solicitado una suspensión de todos los plazos relacionados con el caso debido al cierre continuo del gobierno federal .

“En ausencia de una asignación, los abogados del Departamento de Justicia y los empleados de los acusados ​​federales tienen prohibido trabajar, incluso de manera voluntaria, excepto en circunstancias muy limitadas, incluidas las emergencias que involucran la seguridad de la vida humana o la protección de la propiedad”, escribió el fiscal general adjunto Brett Shumate en una presentación judicial.

Los abogados de Abrego García habían pedido que el tribunal denegara la solicitud del gobierno y también, a la luz de la posición del gobierno, que permitiera que Abrego García fuera liberado de la detención.

El mero hecho de que el Gobierno pretenda extender indefinidamente todos los plazos en este caso demuestra que no hay una probabilidad significativa de que el peticionario sea expulsado en un futuro razonablemente previsible. Por consiguiente, no hay justificación para continuar la detención del peticionario, escribieron sus abogados en una respuesta.

Abrego García se encuentra actualmente detenido en el Centro de Procesamiento de Moshannon Valley en Phillipsburg, Pensilvania.

Abrego García fue devuelto a Estados Unidos desde El Salvador en junio para enfrentar cargos penales por tráfico de personas en Tennessee. El juez de ese caso lo puso en libertad bajo la custodia de su hermano en Maryland. Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indicaron entonces que podría ser deportado a Uganda y le ordenaron presentarse en la oficina local de ICE en Baltimore.

Cuando Abrego García llegó a la oficina, fue puesto inmediatamente bajo custodia de inmigración .

Los abogados de Abrego García en el caso de Tennessee presentaron una moción de desestimación basándose en su alegación de venganza por parte de la fiscalía. Un juez determinó la semana pasada que la totalidad de los hechos constituye una base suficiente para considerar que existía una probabilidad realista de que el gobierno pudiera haber actuado con venganza, lo que otorga a Abrego García el derecho a una audiencia sobre el asunto antes de que el tribunal tome una decisión sobre la moción.

Se ha programado una conferencia sobre el estado del asunto para el viernes en Nashville.

En un fallo separado de un tribunal de inmigración la semana pasada, un juez de inmigración denegó la solicitud de Abrego García de reabrir su caso migratorio original . Sus abogados argumentaron que su deportación y regreso a Estados Unidos habían retrasado el plazo para presentar una solicitud de asilo, pero el juez no estuvo de acuerdo, cerrando así esa posible vía para evitar la deportación.