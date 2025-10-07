Hombre con problemas de salud mental vandaliza el Capitolio del estado de Washington

Un intruso irrumpió en el Capitolio del estado de Washington y destrozó una puerta de vidrio, prendió fuego a una alfombra y una bandera y derribó bustos de George Washington y Martin Luther King Jr. antes de ser detenido por policías estatales.

El hombre, que tiene antecedentes de problemas de salud mental, fue ingresado en la cárcel del condado de Thurston bajo sospecha de robo en primer grado, incendio provocado en primer grado y daño malicioso en primer grado, dijo Chris Loftis, portavoz de la Patrulla Estatal de Washington.

“Las acciones del sospechoso fueron muy intencionadas en el Capitolio, pero parece ser un individuo que experimenta una crisis de salud mental de algún tipo”, dijo Loftis en un correo electrónico a The Associated Press.

El hombre se estacionó en un parterre en el círculo de banderas frente al Edificio Legislativo alrededor de las 22:15 del domingo y fue visto por un miembro del Departamento de Servicios Empresariales, encargado de la administración del Capitolio estatal. Alertaron a la patrulla estatal.

El sospechoso tenía dos martillos y entró por la ventana de una oficina de la planta baja, luego subió las escaleras y dañó objetos mientras se movía por el edificio, dijo Loftis.

El vicegobernador Denny Heck dijo que las banderas a los lados de la Rotonda fueron derribadas y una fue quemada.

“Rompió una puerta de cristal para entrar al Salón de Recepciones de Estado, donde también prendió fuego a varios objetos, incluida la alfombra original, que es un tesoro invaluable”.

Diandra Asana, portavoz de Heck, dijo que la patrulla estatal no encontró que el incidente tuviera motivaciones políticas.