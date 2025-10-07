Alabama promete tomar medidas tras el tiroteo que dejó 2 muertos y 12 heridos

Tras un tiroteo masivo que mató a dos personas e hirió a una docena más en el centro de Montgomery, Alabama, la gobernadora Kay Ivey dijo el lunes que el estado asumirá un papel más importante en los esfuerzos de seguridad pública en la ciudad capital.

El tiroteo mortal ocurrió el sábado alrededor de las 23:31 en una concurrida zona del centro de la ciudad, repleta de bares, hoteles y restaurantes. El lugar está a menos de 1,6 kilómetros del Capitolio de Alabama y cerca de lugares que rinden homenaje a Rosa Parks y otras figuras clave de la historia de la ciudad.

El jefe de policía de Montgomery, James Graboys, afirmó que creen que una de las 14 víctimas fue atacada y que se desató un tiroteo en la zona concurrida. Añadió que otros sacaron sus propias armas y comenzaron a disparar.

«Como pueden imaginar, podría ser una situación muy caótica», dijo Graboys el domingo. Siete de las 14 víctimas son menores de 20 años, indicó el jefe de policía.

Ivey, republicana, afirmó que está explorando opciones en respuesta al tiroteo. Para empezar, indicó que los agentes del Capitolio ampliarán sus zonas de patrullaje para incluir otras zonas clave del centro. La gobernadora indicó que también solicitará a los legisladores de Alabama que aprueben recursos adicionales para las fuerzas del orden estatales en el centro.

“Seamos claros: se están analizando todos los recursos estatales disponibles y todas las opciones siguen sobre la mesa”, declaró Ivey en una declaración escrita publicada el lunes por la mañana. “Montgomery es un lugar especial lleno de historia, gran potencial y una comunidad sólida”.

Ivey dijo: «Los habitantes de Alabama perdieron la vida a manos de matones en el centro de Montgomery este fin de semana». El gobernador señaló que el estado creó previamente un grupo de trabajo multiinstitucional para abordar la delincuencia en el centro de Montgomery.

“Desafortunadamente, la estupidez no se puede solucionar. Está claro que para tener un Montgomery seguro, se necesitarán más que estas medidas”, dijo Ivey.

Hasta el lunes por la mañana no se habían anunciado arrestos.

El alcalde de Montgomery, Steven L. Reed, en respuesta a Ivey, dijo que la ciudad recibiría con agrado la asistencia estatal, pero también dijo que las laxas leyes estatales sobre armas han «quitado herramientas críticas a los oficiales de policía».

En 2023, Alabama eliminó el requisito de obtener un permiso para portar armas de fuego ocultas en público. El año pasado, Reed y las autoridades municipales intentaron promulgar una ordenanza municipal que exigiría que quienes porten armas de fuego ocultas también porten una identificación con foto. La iniciativa se abandonó debido a la preocupación por la pérdida de fondos estatales.

Agradecemos cualquier ayuda que el estado esté dispuesto a brindar. Pero la verdadera seguridad requiere más que más policías o grupos de trabajo: requiere la valentía de enfrentar la cultura del fácil acceso a las armas y la falta de responsabilidad de quienes las portan”, dijo Reed.

Reed dijo que cinco agentes de policía estaban cerca cuando ocurrió el tiroteo, incluido un agente que estaba a 50 pies (15 metros) del tiroteo.