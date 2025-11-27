Juez federal amplía el acceso a las audiencias de fianza para inmigrantes detenidos en todo el país

Un juez federal de California amplió una decisión que otorga a más inmigrantes detenidos la posibilidad de solicitar una audiencia de fianza después de que el gobierno de Trump pusiera fin a esta práctica en julio. Abogados afirman que miles de personas podrían beneficiarse de la orden, pero se espera que sea apelada.

El martes, la jueza federal de distrito Sunshine S. Sykes amplió una orden de la semana pasada que otorga a los inmigrantes detenidos sin antecedentes penales la oportunidad de solicitar una audiencia de fianza. Ahora, en lugar de afectar solo a unos pocos mencionados en la demanda de California, la decisión se aplicará a los inmigrantes detenidos en todo el país.

Es parte de una demanda en curso que impugna los cambios que realizó la administración Trump durante el verano cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dijo que estaba revisando su autoridad para detener personas y que haría que los no ciudadanos no fueran elegibles para audiencias de fianza ante un juez de inmigración .

Antes del cambio de política, la mayoría de los no ciudadanos sin antecedentes penales que eran arrestados fuera de la frontera tenían la oportunidad de solicitar dicha audiencia y, si se les concedía la fianza, permanecer libres mientras sus casos se procesaban en el tribunal de inmigración.

Sykes emitió una orden el jueves que encontró ilegal la nueva política.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, publicó una declaración el miércoles que señaló una decisión de septiembre de la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia que permite la nueva política.

Su declaración no dijo si la decisión de Sykes sería apelada y el departamento no respondió preguntas sobre el asunto.

La decisión del martes podría afectar a miles de inmigrantes, pero no a todos. Quienes tengan antecedentes penales o una orden de deportación acelerada aún no podrán acceder a una audiencia de fianza.

Matt Adams, abogado principal de los demandantes, dijo que ha oído hablar de jueces de inmigración que ya han informado a algunos inmigrantes sobre su derecho a una audiencia de fianza desde que se presentaron las órdenes de Sykes.

“Se trata de personas que han estado viviendo aquí en Estados Unidos, muchas de ellas durante años, muchas de ellas durante décadas, que tienen familiares ciudadanos estadounidenses, que no tienen antecedentes penales, que no representan ningún peligro ni amenaza de fuga, y sin embargo, estaban encerrados sin posibilidad de ser liberados durante estos largos procedimientos”, dijo Adams.