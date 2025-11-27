La escuela secundaria más nueva del condado de Fairfax será una escuela tradicional

Por primera vez en décadas, el condado de Fairfax está abriendo una nueva escuela secundaria, uno de sus pasos para aliviar el hacinamiento en varios campus del suburbio del norte de Virginia.

El distrito finalizó la venta de la antigua Academia Rey Abdullah en Herndon, invirtiendo $150 millones en el campus de la escuela privada y en todo su mobiliario y tecnología. Los líderes del condado afirmaron haber ahorrado cientos de millones de dólares al no tener que construir un nuevo campus desde cero.

En una reunión de la junta escolar a principios de este mes, los miembros aprobaron un plan que permitirá a los estudiantes de las zonas de las escuelas secundarias Centreville, South Lakes, Oakton, Westfield y Chantilly elegir asistir a la nueva escuela. El campus aún no tiene nombre.

«Estoy emocionado de ver que van a empezar a dar una salida para aliviar esa sobrepoblación, pero haciéndolo de una manera que parece ir paso a paso y no haciendo movimientos rápidos», dijo el padre Steve Pierce.

La votación de la junta se produjo semanas después de que casi 300 padres firmaran una petición instando a la superintendente Michelle Reid a convertir la Academia Rey Abdullah en una escuela secundaria tradicional en lugar de un programa magnet. Se espera que próximamente se desarrolle un plan para algún tipo de programación especial en el nuevo campus.

“Mi mayor preocupación, obviamente, era asegurarme de que fuera una escuela tradicional que atendiera a la población local, algo que ya se ha decidido”, dijo Kerin Hamel, madre de familia. “Eso es genial”.

El campus eventualmente ofrecerá clases para todos los grados de la escuela secundaria, pero abrirá dando la bienvenida a los estudiantes de noveno y décimo grado en el otoño.

Se espera que el sistema escolar considere los límites del nuevo campus el próximo año, como parte del proceso de revisión de límites a nivel distrital. Reid indicó que los estudiantes que decidan asistir a la escuela, pero que vivan fuera del límite oficial, deberán organizar su transporte de ida y vuelta.

Una vez que ese proceso comience, dijo Pierce, es importante que «esta escuela comunitaria tradicional realmente sirva a la comunidad en la que se encuentra».

“Esta comunidad, en particular donde está esa escuela y donde vivo yo y mis vecinos, ha estado dividida entre diferentes escuelas secundarias durante décadas”, dijo Pierce. “Ahora, vamos a tener estos límites vecinales. ¿Cuáles son exactamente los límites?”

Hamel, por su parte, dijo que hay preguntas sin respuesta sobre el tipo de actividades extracurriculares y sociales que se ofrecerán.

«¿Cómo son los equipos deportivos?», preguntó Hamel. «¿No habrá equipos universitarios al principio? ¿Cómo es el ambiente social? ¿Podríamos asociarnos con otra escuela a corto plazo para asegurar que los niños tengan las mismas oportunidades sociales? ¿El baile de graduación, la fiesta de bienvenida y otras actividades similares?»

La nueva escuela tendrá capacidad para más de 2000 estudiantes, según el sitio web de la división . El campus cuenta con 13,2 hectáreas de terreno, con aproximadamente 2,8 hectáreas de campos deportivos existentes.

En su primer año, no será miembro de la Liga de Escuelas Secundarias de Virginia, lo que permitirá a los estudiantes practicar deportes en sus escuelas base para evitar perder la elegibilidad.