Hallan restos en incendio

Los bomberos del condado de Loudoun, Virginia, confirmaron el domingo que encontraron restos en la escena de un incendio de tres alarmas que estalló la madrugada del viernes.

Los restos fueron encontrados cuando la Oficina del Jefe de Bomberos y Rescate del Condado de Loudoun estaba investigando la causa del incendio en la cuadra 20000 de Riptide Square en Sterling.

Los investigadores indicaron que la rápida propagación del incendio dificultó el acceso de los bomberos al lugar. También se reportaron varios derrumbes estructurales.

El incendio afectó dos casas adosadas y dañó una tercera, según un comunicado de prensa . Ocho residentes fueron desplazados por el incendio y varios están recibiendo asistencia de la Cruz Roja Americana.

Los equipos necesitaron aproximadamente una hora de lucha contra el incendio antes de poder controlarlo lo suficiente como para permitir las operaciones de rescate y revisión.

Unidades de nueve estaciones del condado de Loudoun, así como bomberos del condado de Fairfax y varios oficiales de comando y seguridad, respondieron a la escena el viernes por la mañana.

Un bombero fue transportado para ser examinado por una lesión menor, según el comunicado.

La Oficina del Médico Forense Jefe está investigando actualmente la causa de la muerte de la persona encontrada en el incendio.