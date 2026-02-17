Jesse Jackson, líder de los derechos civiles que se postuló para presidente, muere a los 84 años

El reverendo Jesse Jackson, el famoso líder de los derechos civiles que marchó junto a Martin Luther King Jr. y posteriormente se postuló a la presidencia, ha fallecido, según informa su familia. Tenía 84 años.

Murió pacíficamente el martes por la mañana, rodeado de su familia, dijeron en un comunicado .

Jackson fue hospitalizado en observación en noviembre , y los médicos le diagnosticaron una enfermedad degenerativa llamada parálisis supranuclear progresiva. En 2017, reveló que le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson , que afecta el sistema nervioso y restringe gradualmente el movimiento y las actividades cotidianas. Jackson lo calificó como un «desafío físico», pero se negó a permitir que le impidiera continuar su defensa de los derechos civiles. Su padre, Noah Lewis Robinson Sr., también padecía Parkinson y falleció a causa de la enfermedad en 1997 a los 88 años.

Conocido desde hace mucho tiempo por su activismo e influencia política, Jackson dedicó su vida a luchar por los derechos civiles de los grupos marginados tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

El compromiso inquebrantable de Jackson con la justicia, la igualdad y los derechos humanos contribuyó a forjar un movimiento global por la libertad y la dignidad. Un incansable agente de cambio, elevó las voces de quienes no tenían voz… dejando una huella imborrable en la historia, afirmó su familia.

Cuando era joven, se convirtió en miembro del círculo de King y estaba con él cuando fue asesinado en Memphis, Tennessee, en 1968.

Ese mismo año, Jackson fue ordenado por el reverendo Clay Evans , aunque había abandonado el Seminario Teológico de Chicago a tres créditos de obtener su título para trabajar en el movimiento por los derechos civiles con King. Posteriormente, en el año 2000, obtuvo una Maestría en Divinidad en el seminario, basada en su trayectoria y experiencia.

A lo largo de los años, recibió más de 40 doctorados honorarios de las mejores universidades del país, según la Rainbow PUSH Coalition , la organización con sede en Chicago que dirigió durante décadas.

Jackson nació en Greenville, Carolina del Sur, el 8 de octubre de 1941. Su madre, Helen Burns Struggs, tenía 16 años y era soltera, y le puso el nombre de Jesse Burns. En su adolescencia, su madre se casó con Charles Jackson, y Jackson adoptó el apellido de su padrastro.

En la preparatoria, Jackson fue un estudiante con honores, según el Instituto King de Stanford , lo que le ayudó a obtener una beca de fútbol americano para la Universidad de Illinois. Estudió allí antes de transferirse al Colegio Agrícola y Técnico de Carolina del Norte, donde se graduó en 1964.

A medida que el movimiento por los derechos civiles crecía, Jackson se involucró en el activismo local. En 1960, un esfuerzo por desegregar una biblioteca pública local lo llevó a convertirse en líder de sentadas estudiantiles. Tras graduarse, dejó sus estudios en el Seminario Teológico de Chicago para unirse a King en Selma. Allí, solicitó un puesto en la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur , un grupo de líderes religiosos liderado por King que se centraba en protestas y manifestaciones no violentas, según la Coalición Rainbow PUSH.

“Esta conferencia se convoca porque no tenemos otra opción moral, ante Dios, que profundizar en la lucha, y hacerlo con mayor confianza en la no violencia y con mayor unidad, coordinación, intercambio y comprensión cristiana”, escribió King sobre la SCLC en 1957.

Jackson, con el apoyo y la confianza de King, ayudó a dirigir la sección de Chicago de la SCLC y encabezó la Operación Cesta de Pan, una campaña de empoderamiento comunitario. Su edad y ambición provocaron numerosas disputas con los líderes, incluyendo varias con el propio King, según el Instituto King de Stanford. King y Jackson se reconciliaron en 1968 en Memphis durante otra protesta por los derechos civiles.

En una fotografía ahora famosa de aquella fatídica época, Jackson aparece a la derecha de King y sus compañeros líderes Hosea Williams y Ralph Abernathy en el balcón del Motel Lorraine de Memphis. Al día siguiente, casi en el mismo lugar, King fue asesinado por un hombre armado.

Tras la muerte de King, Jackson no pudo reconciliarse con la SCLC. En su lugar, fundó PUSH, una organización de Chicago cuyo nombre significa Personas Unidas para Salvar a la Humanidad. En 1984, también fundó la Coalición Arcoíris, centrada en la justicia social mediante la participación y representación de los votantes. Ambas organizaciones se fusionaron en 1996.

La misma ambición que irritó a los líderes de la SCLC también llevó a Jackson a postularse para la nominación del Partido Demócrata a la presidencia en 1984 y 1988.

Jackson recibió el 18% de los votos en las primarias de 1984, quedando tercero en la general y ganando varios estados. Sin embargo, su campaña se vio empañada por la controversia a raíz de un comentario antisemita que hizo sobre la comunidad judía de Nueva York en un artículo del Washington Post. El exvicepresidente Walter Mondale finalmente ganó la nominación, pero perdió ante el entonces presidente republicano Ronald Reagan.

Sin embargo, incluso sin ocupar ningún cargo, Jackson siguió siendo una figura política importante, defendiendo la liberación de ciudadanos extranjeros detenidos en Kuwait en el período previo a la Guerra del Golfo, convirtiéndose en un «senador en la sombra» para presionar a favor de la condición de estado para Washington, DC, y trabajando como enviado especial durante el gobierno del presidente Bill Clinton.

En 2000, Clinton le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil del país.

A Jackson le sobreviven cinco hijos con su esposa de más de 60 años, Jacqueline, otra hija e innumerables figuras que se inspiraron en su liderazgo.

La noche de las elecciones de 2008, cuando se proyectaba la victoria de Barack Obama, Jackson fue captado con lágrimas en los ojos. Declaró a CBS News que el momento en que Estados Unidos eligió a su primer presidente negro lo trajo de vuelta a las luchas del movimiento por los derechos civiles.

“Para llegar hasta aquí, hemos atravesado sangrientos senderos de terror. Hay gente buena, como los dos judíos y los jóvenes negros que acaban de ser aniquilados”, dijo Jackson, refiriéndose a los jóvenes activistas por los derechos civiles asesinados en Misisipi en 1964. “Medgar Evers, Dr. King a los 39 años. Pagamos un precio para llegar hasta aquí”.

Se celebrarán celebraciones públicas en Chicago, según su familia. La Coalición Rainbow PUSH anunciará los preparativos finales para los servicios de conmemoración de la vida, incluyendo todos los eventos públicos, según informan.