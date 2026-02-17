Los padres impugnan las fallas de los autobuses escolares de DC en una nueva demanda colectiva

Durante más de una década, Elizabeth Daggett tuvo que preguntarse cuándo, o si, llegaría un autobús para llevar a su hijo a la escuela.

A veces, no sabía si el autobús llegaría por la mañana. En otros casos, no sabía cuándo lo dejaría.

Como estudiante con autismo, el horario irregular es un desafío, comentó. Además, debe tomar medicamentos a una hora específica.

El hijo de Daggett, quien asiste a la escuela St. Coletta del Gran Washington en el sureste de Washington D. C., es uno de los aproximadamente 4000 estudiantes que utilizan los autobuses escolares organizados por la ciudad para llegar a clase todos los días. El programa se gestiona a través de la Oficina del Superintendente Estatal de Educación.

El servicio, dijo, mejoró brevemente después de que su familia presentó una demanda y fue nombrada como demandante.

«Pero incluso entonces, no es perfecto», dijo Daggett.

Un juez federal dictaminó recientemente que una demanda colectiva que busca reformar el sistema de transporte y abordar algunos de los problemas que ha experimentado Daggett puede seguir adelante.

“Los padres de niños con discapacidades o necesidades especiales son probablemente de las personas más comprensivas, porque comprenden cómo sucede la vida”, declaró Daggett a WTOP. “Pero la OSSE nos ha fallado demasiadas veces”.

La demanda tiene como objetivo cambiar la forma en que se desarrollan las rutas de autobús y cómo se capacita a los conductores y asistentes para trabajar con estudiantes con discapacidades, según Kaitlin Banner, directora legal adjunta del Comité de Abogados de Washington para los Derechos Civiles y Asuntos Urbanos.

En el caso de Daggett, su hijo tiene que usar un arnés siempre que viaja en coche. A veces no podía subir al autobús porque no contaba con el equipo de seguridad necesario.

“Todos en DC deberían estar realmente indignados por el poco progreso que ha logrado DC para ayudar a algunos de nuestros estudiantes más vulnerables a hacer lo más básico de ir a la escuela para obtener una educación a la que tienen derecho legalmente y que… deberían estar recibiendo”, dijo Kathy Zeisel, directora de proyectos legales especiales en Children’s Law Center.

En lugar de solucionar el problema de un estudiante individual, la demanda espera crear un sistema que sea efectivo y confiable para todos los estudiantes, dijo Banner.

Daggett espera que el proceso resulte en un sistema que cree una forma confiable para que los padres rastreen los autobuses en tiempo real.

“Puedes rastrear la entrega de tu comida, pero no puedes rastrear a tu hijo con necesidades especiales, que no habla y está atado a un asiento por razones de seguridad”, dijo Daggett.

Cuando los autobuses no funcionan como deberían, dijo Daggett, los niños «no reciben la educación que merecen, al igual que cualquier otro niño neurotípico».