Individuo desmembró a su esposa y buscó de deshacerse del cuerpo

El esposo de una mujer de Massachusetts que ha estado desaparecida desde el día de Año Nuevo buscó en línea formas de desmembrar y deshacerse de un cuerpo, y se encontraron artículos pertenecientes a la mujer con su ADN en una instalación de procesamiento de basura, dijo un fiscal en su comparecencia el miércoles por asesinato y otros cargos.

Se presentaron declaraciones de inocencia en nombre de Brian Walshe, de 47 años, y fue retenido sin derecho a fianza en el Tribunal de Distrito de Quincy. Vestido con un suéter gris y pantalones beige, se quedó inexpresivo mientras el fiscal exponía el caso del estado y no habló excepto para decir «Sí, acepto», cuando el juez le preguntó si entendía los cargos.

Su abogada, Tracy Miner, no impugnó la fianza, pero en el pasado dijo que su cliente cooperó con los investigadores.

Ella dijo en un comunicado que “tengo la intención de ganar este caso en la corte”.

“No voy a comentar sobre la evidencia, primero porque voy a tratar este caso en la corte y no en los medios”, dijo Miner en un comunicado. “En segundo lugar, porque la fiscalía no me ha proporcionado ninguna prueba. En mi experiencia, donde, como aquí, la fiscalía filtra supuestas pruebas a la prensa antes de que me las proporcionen, su caso no es tan sólido”.

Walshe ya estaba bajo custodia con una fianza de $500,000 después de declararse inocente a principios de este mes por engañar a los investigadores que buscaban a Ana Walshe, de 39 años, cuyo cuerpo no ha sido encontrado.

La pareja, que tiene tres hijos pequeños que ahora están bajo la custodia del estado, vivía en la próspera comunidad costera de Cohasset, a unos 24 kilómetros (15 millas) al sureste de Boston.

A partir del 1 de enero y durante varios días después, Brian Walshe realizó múltiples búsquedas en línea usando un iPad que pertenecía a uno de sus hijos usando términos como «desmembramiento y mejores formas de deshacerse de un cuerpo», «cuánto tiempo antes de que un cuerpo comience a oler mal». ” y “la mejor herramienta para desmembrar”, dijo la fiscal Lynn Beland en la corte.

Los investigadores también encontraron un video de vigilancia del 3 de enero de un hombre que se parece a Brian Walshe arrojando lo que parecían ser bolsas de basura pesadas a un contenedor de basura en un complejo de apartamentos en Abington, que no está lejos de Cohasset.

“La vigilancia muestra que el Volvo del acusado, así como un hombre que encaja con la apariencia del acusado, salen del automóvil cerca del contenedor de basura”, dijo Beland. “Camina hacia el contenedor de basura con una bolsa de basura. Está inclinado y parece pesado, ya que tiene que tirarlo al contenedor de basura”.

La policía trató de localizar esas bolsas pero ya se las habían llevado e incinerado, dijo Beland.

Cuando la policía fue a la casa de la familia el 4 de enero para realizar un control de bienestar cuando todavía se consideraba un caso de persona desaparecida, notaron que el automóvil tenía los asientos plegados y un forro de plástico en la parte trasera. Los químicos luego encontraron la presencia de sangre en el auto, dijo Beland.

Durante una búsqueda el 8 de enero en una instalación de procesamiento de basura en Peabody, al norte de Boston y no muy lejos de la casa de la madre de Brian Walshe, los investigadores encontraron bolsas de basura que contenían un hacha, una sierra para metales, toallas y un traje protector Tyvek, productos de limpieza, un Prada bolso, botas similares a las que se vio por última vez con Ana Walshe y una tarjeta de vacunación COVID-19 con su nombre, dijo Beland.

Algunos artículos tenían lo que parecía ser sangre humana y las pruebas determinaron que tanto Ana como Brian Walshe eran «colaboradores» del ADN en ellos, dijo.

Según los informes, Ana Walshe fue vista por última vez saliendo de su casa en las primeras horas de la mañana del 1 de enero, supuestamente para tomar un vehículo de transporte al Aeropuerto Internacional Logan para tomar un vuelo a Washington, dijeron las autoridades. Pero la policía no encontró indicios de que ella tomara un vehículo o abordara ningún vuelo desde Logan.

Su empleador la reportó como desaparecida el 4 de enero en Washington, donde la pareja tiene una casa y a la que ella viaja a menudo durante la semana para trabajar en una empresa de bienes raíces, dijeron las autoridades.

Las autoridades registraron la casa de la familia, un área boscosa cerca de la casa, la instalación de procesamiento de basura en Peabody al norte de Boston y un complejo de condominios donde vive la madre de Brian Walshe. Las autoridades dijeron anteriormente que se encontraron cuchillos y sangre en el sótano de la casa familiar.

Las autoridades también dijeron anteriormente que Brian Walshe fue visto en un video de vigilancia comprando artículos de limpieza por valor de cientos de dólares en una tienda de mejoras para el hogar.

Brian Walshe había estado en confinamiento domiciliario con algunas excepciones mientras esperaba la sentencia en un caso de fraude relacionado con la venta de pinturas falsas de Andy Warhol, según los registros de la corte federal. La policía ha dicho que la desaparición de Ana Walshe y el caso de su esposo parecen no estar relacionados.

La madre de Ana Walshe, originaria de Serbia, le dijo al diario Kurir de Belgrado antes de la lectura de cargos del miércoles que no cree que su yerno haya dañado a su hija.

“Mi yerno no haría nada para dañar a mi Ana, y no creo en ninguna de las declaraciones que hasta ahora se han relacionado con la posibilidad de que Brian la haya dañado”, dijo Milanka Ljubičić.

“Me aseguró que Ana está bien y viva y yo le creo. Estoy conmocionado por los nuevos detalles de que supuestamente fue asesinada porque todavía espero que esté viva y bien”.