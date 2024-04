Destiny Drake West, en busca del Voto Latino de Maryland

Photo: Destiny Drake West, se postula al Congreso por el sexto distrito de Maryland por el Partido democrata.

Johnny A Yataco/Washington Hispanic

Destiny Drake West, una candidata que representa una nueva ola de liderazgo, tiene una visión clara para transformar el distrito 6 de Maryland, un área marcada por una diversidad creciente y desafíos económicos significativos. Durante nuestra entrevista, Drake West habló con pasión sobre sus raíces y cómo su experiencia personal la ha llevado a dedicarse al servicio público. «Nací y crecí en Dallas, Texas, en un entorno de pobreza,» compartió, resaltando cómo su traslado a Maryland con su familia en 2017 fue un nuevo comienzo, pero también un recordatorio de las luchas que enfrentan muchas familias diariamente.

Destiny Drake West no solo habla de cambio, sino que ha demostrado su compromiso a través de su trabajo previo en el HRSA (Health Resources and Services Administration) y sus esfuerzos actuales en la campaña. Su enfoque no es simplemente ganar una elección, sino garantizar que el gobierno trabaje efectivamente para sus ciudadanos, especialmente aquellos que han sido marginados e ignorados por las políticas actuales. «Mi campaña es por la gente, para asegurar que nuestras voces sean escuchadas y valoradas,» afirmó. Este compromiso se ve reflejado en sus propuestas para abordar directamente los problemas más cruciales del distrito.

En el ámbito de la seguridad comunitaria, Drake West es enfática en la necesidad de una reforma policial que no solo aborde la conducta de la policía, sino que también transforme fundamentalmente la relación entre la policía y las comunidades a las que sirve. «Debemos ir más allá de las soluciones superficiales y realizar cambios estructurales que fomenten una verdadera seguridad, basada en la confianza y el respeto mutuo,» explicó, destacando la importancia de programas de entrenamiento para oficiales que integren plenamente la competencia cultural y un entendimiento profundo de las comunidades diversas del distrito.

La salud pública es otra área de gran preocupación para Drake West, quien critica el sistema actual por su ineficiencia y barreras de acceso. «Debemos asegurar que todos, absolutamente todos, tengan acceso y atención médica asequible de calidad,» insistió. Su propuesta de una opción pública es parte de un plan más amplio para reformar el sistema de salud, haciendo hincapié en la necesidad de proteger a los más vulnerables, incluidos los inmigrantes indocumentados, quienes a menudo son los más afectados por las deficiencias del sistema.

En cuanto a la inmigración, Drake West propone un enfoque compasivo pero pragmático que busca no solo reformar las políticas actuales sino también mejorar las relaciones diplomáticas y las condiciones en los países de origen de los inmigrantes. «Si queremos abordar la inmigración de manera efectiva, necesitamos colaborar con los países de origen para crear condiciones que no obliguen a las personas a dejar sus hogares,» afirmó.

La celebración y promoción de la diversidad cultural en el distrito 6 es una prioridad para Drake West, quien planea apoyar y expandir los programas educativos y culturales que celebran y educan sobre la diversidad. «Cada comunidad en nuestro distrito aporta algo único y valioso. Es esencial que reconozcamos y celebremos esta diversidad no solo en eventos especiales, sino todos los días en nuestras escuelas, lugares de trabajo y políticas públicas,» concluyó.

La candidate también reflexionó sobre la recepción que ha tenido durante su campaña, subrayando que, a pesar de algunas advertencias iniciales debido a la demografía predominante del distrito, la acogida ha sido inesperadamente cálida y abierta. «Al lanzar mi campaña, algunos comentaron con escepticismo debido a mi género y raza, en un distrito percibido como mayoritariamente blanco. Pero, la realidad ha sido todo lo contrario,» comenta Drake West. La receptividad de las comunidades, especialmente en zonas rurales como el condado de Garrett, ha sido profundamente conmovedora. Las personas no solo han escuchado su mensaje, sino que también se han identificado con su historia personal de lucha y superación, lo que ha generado un vínculo genuino. «La gente ve sus propias luchas reflejadas en mi experiencia, y eso ha fortalecido nuestra conexión,» añade.

Además, Destiny hace hincapié en la importancia de no subestimar el poder y la influencia del voto latino, a pesar de los consejos previos que recibió de centrarse menos en este grupo demográfico. «Me aconsejaron que no me enfocara en el voto latino, que sería una pérdida de tiempo. Sin embargo, creo firmemente que es crucial reconocer y movilizar a todas las comunidades, especialmente aquellas que históricamente han sido marginadas,» afirma. Su campaña busca no solo ganar una elección, sino también construir un movimiento duradero que fortalezca la infraestructura comunitaria y amplifique las voces de las minorías cada año.

En un distrito con una creciente diversidad y múltiples candidatos, incluidos otros hispanos, Drake West argumenta por qué debería recibir el apoyo de la comunidad latina. «Mi compromiso con la comunidad hispana es auténtico y profundo. No se trata de política, sino de un genuino deseo de ver prosperar a mis hermanos y hermanas hispanos,» explica. A diferencia de otros candidatos, su enfoque está en crear conexiones reales y duraderas con todas las comunidades, asegurando que sus políticas y su liderazgo reflejen las necesidades y aspiraciones de todos los residentes del distrito.

Con un mensaje de unidad, inclusión y cambio efectivo, Destiny Drake West se posiciona no solo como una candidata, sino como una líder dedicada a transformar profundamente el distrito 6, asegurando que cada voz sea escuchada y cada comunidad sea valorada. Su campaña es un llamado a la acción para todos los votantes, para que participen activamente en el proceso democrático y elijan liderazgos que realmente representen sus intereses y valores en el Congreso.