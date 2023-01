Jacinda Ardern de Nueva Zelanda, un ícono para muchos, renunciará

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, cuyo manejo empático del peor tiroteo masivo del país y su respuesta basada en la salud a la pandemia de coronavirus la llevaron a convertirse en un ícono internacional, pero que enfrentó crecientes críticas en su país, dijo El jueves ella dejaba la oficina.

Conteniendo las lágrimas, Ardern dijo a los periodistas en Napier que el 7 de febrero sería su último día como primera ministra.

“Estoy entrando ahora en mi sexto año en el cargo, y en cada uno de esos años, he dado todo de mí”, dijo.

También anunció que las elecciones generales de Nueva Zelanda de 2023 se celebrarían el 14 de octubre y que seguiría siendo legisladora hasta entonces.

Su anuncio fue un shock para la gente en todo el país de 5 millones de personas. Aunque se había hablado en los círculos políticos de que Ardern podría renunciar antes de las próximas elecciones, ella siempre había sostenido que planeaba volver a presentarse.

No está claro quién asumirá el cargo de primer ministro hasta las elecciones. El viceprimer ministro Grant Robertson anunció que no disputará el liderazgo del Partido Laborista, dejando abierta la competencia.

Ardern se convirtió en una inspiración para las mujeres de todo el mundo después de ganar el puesto más alto en 2017 a la edad relativamente joven de 37 años. Al año siguiente, se convirtió en la segunda líder mundial en dar a luz mientras ocupaba el cargo. Cuando llevó a su pequeña hija al piso de la Asamblea General de la ONU en Nueva York en 2018, trajo sonrisas a la gente en todas partes.

En marzo de 2019, Ardern enfrentó uno de los días más oscuros en la historia de Nueva Zelanda cuando un supremacista blanco asaltó dos mezquitas en Christchurch y asesinó a 51 personas. Fue ampliamente elogiada por la forma en que abrazó a los sobrevivientes y a la comunidad musulmana de Nueva Zelanda después.

Fue elogiada a nivel mundial por el manejo inicial de su país de la pandemia de coronavirus después de que Nueva Zelanda logró durante meses detener el virus en sus fronteras. Pero se vio obligada a abandonar esa estrategia de tolerancia cero a medida que se propagaban variantes más contagiosas y las vacunas estaban ampliamente disponibles.

Ardern enfrentó una creciente ira en casa por parte de quienes se oponían a los mandatos y reglas del coronavirus. Una protesta del año pasado que comenzó en los terrenos del Parlamento duró más de tres semanas y terminó con manifestantes arrojando piedras a la policía e incendiando tiendas de campaña y colchones cuando se vieron obligados a irse.

Las emociones acaloradas en torno al debate sobre el coronavirus llevaron a un nivel de virulencia dirigido a Ardern que rara vez habían visto otros líderes de Nueva Zelanda. Este año, Ardern se vio obligada a cancelar una barbacoa anual que organiza debido a temores de seguridad.

Ardern se enfrentaba a duras perspectivas de reelección. Su Partido Laborista liberal ganó la reelección hace dos años en una avalancha de proporciones históricas, pero las encuestas recientes han puesto a su partido detrás de sus rivales conservadores.

Ardern dijo que el papel requería tener una reserva para enfrentar lo inesperado.

“Pero no me voy porque fue difícil. Si ese hubiera sido el caso, probablemente me habría ido dos meses después de comenzar el trabajo”, dijo. “Me voy porque con un rol tan privilegiado viene la responsabilidad. La responsabilidad de saber cuándo eres la persona adecuada para liderar y también cuándo no lo eres”.

Ella dijo que su tiempo en el cargo había sido satisfactorio pero desafiante.

“Sé lo que requiere este trabajo, y sé que ya no tengo suficiente en el tanque para hacerle justicia. Es así de simple”, dijo.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, cuyo Partido Laborista está alineado con el partido gobernante de Nueva Zelanda, dijo que Ardern “ha mostrado al mundo cómo liderar con intelecto y fuerza”.

“Ella ha demostrado que la empatía y la perspicacia son poderosas cualidades de liderazgo”, tuiteó Albanese.

“Jacinda ha sido una feroz defensora de Nueva Zelanda, una inspiración para muchos y una gran amiga para mí”, agregó.

Con China cada vez más asertiva en el Pacífico, Ardern había tratado de adoptar un enfoque más diplomático que la vecina Australia, que terminó enemistada con China. En una entrevista con The Associated Press el mes pasado, dijo que construir relaciones con las pequeñas naciones del Pacífico no debería convertirse en un juego de competencia con China.

Ardern anunció el mes pasado que una Comisión Real de Investigación de amplio alcance investigaría si el gobierno tomó las decisiones correctas en la lucha contra el COVID-19 y cómo podría prepararse mejor para futuras pandemias. Su informe debe presentarse el próximo año.

El caucus del Partido Laborista votará por un nuevo líder el domingo. Si ningún candidato obtiene el apoyo de al menos dos tercios, entonces la contienda por el liderazgo irá a la membresía más amplia del partido. Ardern ha recomendado que el partido elija su reemplazo para cuando termine en el cargo el 7 de febrero.

Ardern dijo que no tenía ningún plan inmediato después de dejar el cargo, aparte de los compromisos familiares con su hija, Neve, y su prometido Clarke Gayford, luego de que un brote del virus frustrara sus planes de boda anteriores.

“Y para Neve, mamá está ansiosa por estar allí cuando comiences la escuela este año”, dijo Ardern. «Y para Clarke, finalmente casémonos».