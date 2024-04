Vender ciertos suplementos a menores de edad en N.Y. ahora es ilegal

Ahora es ilegal vender suplementos para bajar de peso y desarrollar músculos a menores en Nueva York, según una ley pionera en el país que entró en vigor esta semana.

Los expertos dicen que la regulación federal laxa de los suplementos dietéticos ha resultado en que estos productos a veces incluyan ingredientes no aprobados, como esteroides y metales pesados, poniendo a los niños en riesgo. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos supervisa el mercado, pero no prueba los productos antes de venderlos.

«La ley que elaboramos refleja la falta de regulación de la FDA y la falta de regulación en la industria», dijo Jensen José, miembro del consejo regulatorio del Centro para la Ciencia en el Interés Público que trabajó en la legislación.

Los legisladores estatales de Massachusetts están considerando una medida similar. La Cámara de Representantes del estado de California aprobó previamente una prohibición de vender suplementos para bajar de peso a menores que fue vetada por el gobernador, pero los legisladores están considerando una nueva versión. En julio entrará en vigor una ley de Colorado que pone fin a la venta de pastillas para adelgazar a menores .

La ley de Nueva York permite al estado multar a las empresas que venden pastillas o suplementos dietéticos para niños que se promocionan como ayuda para desarrollar músculo o quemar grasa. Los suplementos y batidos de proteínas están exentos, a menos que contengan otro ingrediente para perder peso o desarrollar músculo.

Si bien productos específicos no están prohibidos, la ley establece que los jueces que hagan cumplir la medida podrían considerar la inclusión de ingredientes como creatina, extracto de té verde y cetona de frambuesa.

Los creadores del proyecto de ley señalan estudios que han encontrado que algunos suplementos están secretamente contaminados con esteroides anabólicos y estimulantes prohibidos. Eso hace que los productos sean especialmente dañinos para los niños, que aún están creciendo, dijo Theresa Gentile, nutricionista registrada y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética.

En Natural Body Astoria, una tienda de vitaminas y suplementos en Queens, el trabajador Nick Kubler dijo que la compañía ya estaba autocontrolada antes de que entrara la ley esta semana.

«De todos modos, nunca hemos vendido algo así a los niños, pero ahora definitivamente somos más conscientes», dijo Kubler.

Dhriti Rathod, modelo de 17 años y estudiante del Instituto de Tecnología de Nueva York, dijo que está a favor de las restricciones.

«La gente de mi edad no investiga este tipo de cosas, lo hacen basándose en lo que ven en línea», dijo Rathod. «Ven que la gente lo ha estado usando, así que se lanzan a ello y comienzan a usarlo, pero no conocen los peligros».

Pero la nueva regulación se ha topado con el rechazo de la industria en general, y algunos minoristas dicen que la definición de qué se puede y qué no se puede vender a los niños no está clara.

«La definición real de lo que es ilegal venderle a un menor es increíblemente vaga», dijo Lee Wright, director ejecutivo de la cadena nacional The Vitamin Shoppe.

Dice que la empresa dedicó una “cantidad excesiva de tiempo” a descubrir cómo implementar las nuevas reglas. Sus sistemas informáticos ahora muestran una pantalla emergente cuando se vende el tipo de productos a los que se refiere la ley.

La ley también fue cuestionada por al menos dos demandas de grupos industriales que argumentaron que es demasiado vaga y que la regulación es responsabilidad de la FDA.

En una de esas demandas, un juez federal de Manhattan denegó el viernes pasado una moción del Consejo para una Nutrición Responsable para impedir que la ley entrara en vigor, encontrando que era “absolutamente clara” y diciendo que los temores de la organización de posibles multas y pérdida de ingresos “palidecen”. en comparación” con el objetivo del estado de proteger a los jóvenes del “acceso irrestricto a suplementos dietéticos”.

Los portavoces de la FDA no respondieron a los mensajes de correo electrónico solicitando comentarios.

La senadora estatal Shelley Mayer, una demócrata que patrocinó la legislación, dijo que la implementación no debería ser tan difícil para las empresas, ya que algunas de ellas ya clasifican sus suplementos en categorías para pérdida de peso o desarrollo muscular.

No está claro cómo los grandes minoristas en línea como Amazon se asegurarán de no enviar los suplementos a menores en el Empire State. La empresa no respondió a una solicitud de comentarios. Ciertos productos en la tienda en línea de The Vitamin Shoppe tienen en cuenta que los compradores en Nueva York deberán presentar una identificación en el momento de la entrega.

Maxim Abramciuc, un joven de 18 años que ha usado suplementos para desarrollar músculos en el pasado, dijo que si bien comprende la restricción, no está completamente de acuerdo con ella.

“Deberían poder comprar algunos de estos productos”, dijo mientras recorría una tienda de vitaminas y suplementos en Albany. «Si tiene pocos efectos secundarios, ¿por qué no deberían tomarlo los niños?»