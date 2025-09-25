Harris se enfrenta a manifestantes y condena la guerra de Israel en Gaza

La exvicepresidenta Kamala Harris , obligada a confrontar la guerra de Israel en Gaza en la primera noche de su gira de presentación de libros, expresó compasión por los palestinos y condenó al presidente Donald Trump por darle al gobierno israelí «un cheque en blanco».

“Lo que le está sucediendo al pueblo palestino es indignante y me parte el corazón”, declaró ante un abarrotado centro de espectáculos de la ciudad de Nueva York el miércoles por la noche, tras ser interrumpida por el primero de cuatro manifestantes propalestinos. “Donald Trump le ha dado a (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu un cheque en blanco para hacer lo que quiera”.

Los comentarios se produjeron en medio de una discusión sobre su nuevo libro, «107 días «, que se publicó el martes y detalla la campaña a gran velocidad que lanzó contra Trump después de que Joe Biden se retirara de la carrera presidencial de 2024.

Inicialmente, Harris tenía previsto hacer una aparición en el centro de espectáculos de Times Square con capacidad para 1.500 personas, pero su equipo agregó un segundo espectáculo más temprano en la noche debido al gran interés.

Pocas cuestiones han dividido a la nación —y al Partido Demócrata— más que la guerra en Israel.

Más de 65.000 palestinos han muerto desde el inicio de la guerra, según declaró el Ministerio de Salud de Gaza a principios de mes. El conflicto estalló tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Los activistas demócratas en particular han condenado a los líderes de ambos partidos por no presionar con más fuerza para detener el derramamiento de sangre.

El miércoles, Harris mencionó su apoyo al candidato a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, demócrata que también se ha pronunciado en contra de la guerra en Gaza. Dijo que ambos hablaron ese mismo día.

Ella dijo que le dijo que estaba “entusiasmada” con su candidatura.

“Están integrando a la gente y demostrando que hay voces que quieren ser escuchadas, que se han sentido excluidas y que ahora forman parte de lo que están haciendo”, dijo, refiriéndose a la conversación. “Y eso es muy poderoso”.

El miércoles por la noche, frente al recinto, decenas de activistas protestaron en la acera. En el interior, el evento se desvió del guion varios minutos después de comenzar cuando un manifestante comenzó a gritar desde el público.

«Su legado es genocidio. La sangre de los palestinos está en sus manos», gritó el primero, un hombre con mascarilla médica, antes de ser escoltado por la seguridad. Más tarde, otra mujer dijo: «Esto es culpa suya».

Mientras la multitud se enojaba por las interrupciones, Harris les pidió que «bajaran la temperatura».

Señaló que, como vicepresidenta, habló públicamente por primera vez sobre la hambruna en Gaza hace un año y medio. En ese momento, dijo, recibió muchas críticas de la administración Biden por hablar abiertamente sobre este delicado tema.

«Entiendo su preocupación y cómo se siente, creo que sí», le dijo al tercer manifestante. «Y la realidad es que la situación actual no tenía por qué ser así, en cuanto al cheque en blanco que nos ha dado este presidente».

Varias veces a lo largo de la noche, criticó a Trump. En un momento dado, dijo que el presidente republicano y sus aliados eran como «una dictadura comunista» por reprimir la disidencia.

Poco antes de su aparición, Trump arremetió contra Harris en redes sociales por haber dicho en una entrevista reciente que la derrota en las elecciones presidenciales de 2024 fue la más reñida del siglo XXI. Harris repitió la afirmación el miércoles en Nueva York.

Trump llamó al exvicepresidente “TONTO COMO UNA ROCA”.

¡Mentira total! Espero una disculpa. ¡Gracias por su atención a este asunto!, escribió Trump.

Estados Unidos no elige presidentes por voto popular. De hecho, Trump perdió el voto popular frente a Hillary Clinton en 2016 y aun así ganó la presidencia mediante el colegio electoral.

Trump ganó el Colegio Electoral contra Harris por 312-226. Ha habido dos elecciones más reñidas desde el año 2000. La más reñida fue la victoria de George W. Bush sobre John Kerry en 2004.

Harris, quien cumple 61 años el mes que viene, no ha detallado sus planes de futuro y no le preguntaron sobre ellos en el evento. Ya dejó pasar la oportunidad de postularse a gobernadora de su estado natal, California.

Hubo opiniones decididamente mixtas sobre lo que debería hacer a continuación, incluso entre los cientos de personas que llenaron el recinto de Times Square.

Valerie Lewis, de 56 años y residente de la ciudad de Nueva York, expresó su esperanza de que la exvicepresidenta pueda unificar a un país profundamente dividido. Añadió que le encantaría que Harris se postulara de nuevo a la presidencia.

El marido de Lewis, Eugene Dixon, de 65 años, no lo haría.

«No puede hacerlo», dijo Dixon. «No creo que Estados Unidos esté listo para tener una presidenta».

Lewis puso los ojos en blanco.

«Es más difícil para una mujer», dijo. «No creo que sea posible».