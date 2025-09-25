Lo que hay que saber sobre el tiroteo en un centro de inmigración

Un hombre armado disparó contra una oficina de inmigración de Dallas desde un techo cercano el miércoles por la mañana, matando a un detenido e hiriendo gravemente a otros dos, antes de suicidarse en lo que las autoridades llamaron un ataque indiscriminado contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Las tres víctimas se encontraban dentro de una camioneta afuera de las instalaciones cuando el pistolero abrió fuego, informó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. Las autoridades afirman haber encontrado munición con mensajes anti-ICE en el lugar.

El ataque es el último asesinato público y selectivo en Estados Unidos y ocurre dos semanas después de que el líder conservador Charlie Kirk fuera asesinado por un tirador con un rifle en un tejado.

Aquí hay algunas cosas que debe saber sobre el tiroteo en la oficina de campo de ICE.

¿Quiénes son las víctimas?

Las tres víctimas se encontraban detenidas, según informaron las autoridades. No se ha revelado información adicional sobre la identidad de las víctimas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México afirma que uno de los detenidos heridos es de origen mexicano. La agencia indicó que el detenido se encuentra hospitalizado con lesiones graves y que el consulado se ha puesto en contacto con la familia para ofrecerle apoyo y asistencia legal.

El Departamento de Seguridad Nacional había dicho anteriormente que dos de las víctimas estaban muertas, pero horas después la agencia emitió una corrección, diciendo que una había muerto y otras dos estaban gravemente heridas.

Ningún miembro de la policía resultó herido en el ataque, dijeron las autoridades.

¿Quién fue el tirador?

Las autoridades dicen que el tirador murió por una herida de bala autoinfligida, pero no han revelado detalles adicionales sobre el pistolero.

Un agente del orden identificó al sospechoso como Joshua Jahn, de 29 años. El agente no pudo revelar públicamente los detalles de la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Agentes del FBI pudieron ser vistos el miércoles por la tarde en una casa en un suburbio de Dallas que los registros públicos vinculan a Jahn.

Horas después del tiroteo, las autoridades se encontraban en la azotea de un despacho de abogados cerca de las instalaciones del ICE. Llegó una camioneta blanca de la oficina del médico forense. Se pudo ver a un equipo cargando un cuerpo que estaba en una bolsa negra antes de irse.

¿Cuál fue el motivo del ataque?

Se desconoce de inmediato el motivo exacto del ataque. El FBI declaró en una conferencia de prensa matutina que la munición encontrada en el lugar contenía mensajes contra el ICE, y el director de la agencia, Kash Patel, publicó una foto en redes sociales que muestra una bala con las palabras «ANTI-ICE» escritas con lo que parece ser un marcador.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, también publicó fotografías que muestran agujeros de bala en una ventana y una vitrina que sostenía una bandera estadounidense.

En una declaración, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo: “Este vil ataque fue motivado por el odio hacia ICE”.

En una conferencia de prensa, el senador Ted Cruz declaró: «Este es el tercer tiroteo en Texas dirigido contra ICE o CBP. Esto debe parar. A todos los políticos que usan retórica para demonizar a ICE y a CPB: paren. A todos los políticos que exigen que se divulgue información confidencial a los agentes de ICE y que se persiga a sus familias: paren. Esto tiene consecuencias muy reales».

Pero los demócratas acusaron a Cruz y a otros de divulgar información selectivamente y de intentar “controlar la narrativa” para que se ajuste a los argumentos republicanos de que los agentes de ICE están bajo asedio.

Inmediatamente después de una conferencia de prensa anterior en la que las autoridades se negaron a decir si había detenidos entre las víctimas, el representante demócrata Marc Veasey llamó al noticiero de WFAA-TV de Dallas y les dijo que estaba «absolutamente asqueado» por los comentarios de los funcionarios.

«Si están tratando de controlar esta narrativa y no quieren que los migrantes sean víctimas de esta historia, entonces es posible que quieran darnos más tiempo para darnos información sobre esto y poder seguir hablando de ataques a ICE», dijo Veasey.

¿Donde ocurrió el tiroteo?

El tiroteo ocurrió en la oficina local de Dallas, donde los agentes realizan el procesamiento a corto plazo de los detenidos. Es posible que las víctimas hayan sido arrestadas recientemente por el ICE.

La instalación de ICE está ubicada a lo largo de la carretera interestatal 35 este, justo al suroeste de Dallas Love Field, un gran aeropuerto comercial que sirve al área metropolitana de Dallas-Fort Worth, y a solo unas cuadras de los hoteles que atienden a los viajeros del aeropuerto.

¿Qué otros ataques recientes ha habido en las instalaciones de ICE?

Un ataque ocurrido el 4 de julio en un centro de detención de inmigrantes de Texas hirió a un policía, quien recibió un disparo en el cuello. Atacantes vestidos con ropa militar negra abrieron fuego frente al Centro de Detención Prairieland en Alvarado, al suroeste de Dallas, informaron los fiscales federales. Al menos 11 personas han sido acusadas en relación con el ataque.

Un hombre con un rifle de asalto disparó decenas de veces contra agentes federales cuando salían de una instalación de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en McAllen el 7 de julio. El hombre, identificado como Ryan Louis Mosqueda, hirió a un policía que acudió al lugar antes de que las autoridades le dispararan y lo mataran. Posteriormente, la policía encontró otras armas, municiones y mochilas dentro de su vehículo.