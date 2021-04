Gobierno de Biden hace un discurso para aumentar los impuestos a las empresas

AP

Washington Hispanic:

El gobierno de Biden está profundizando en el argumento de que las tasas más altas del impuesto de sociedades en última instancia ayudarían a una economía en ateada, diciendo que las inversiones en infraestructura resultantes impulsarían el crecimiento.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo el miércoles que era «contraproducente» que el entonces presidente Donald Trump asumiera que reducir la tasa del impuesto de sociedades al 21% desde el 35% en 2017 haría que la economía fuera más competitiva y desataría el crecimiento. Yellen dijo que competir con las tasas impositivas se produjo a expensas de invertir en trabajadores.

«La reforma fiscal no es un juego de suma cero», dijo a los periodistas en una llamada. «Ganar ganar es una frase sobreutilizado, pero tenemos una verdadera victoria frente a nosotros ahora.»

El presidente Joe Biden propuso la semana pasada un plan de infraestructura de 2,3 billones de dólares que se financiaría en gran medida con un aumento de la tasa del impuesto de sociedades al 28% y un impuesto mínimo mundial ampliado fijado en el 21%. Yellen dijo que el plan duplicaría la inversión en habilidades de los trabajadores e infraestructura tradicional, como carreteras y puentes, así como infraestructura moderna como la banda ancha.

Los aumentos producirían aproximadamente 2,5 billones de dólares en ingresos durante 15 años, suficientes para cubrir los ocho años de inversiones en infraestructura que se están proponiendo.

La brecha de aproximadamente 200.000 millones de dólares entre cuánto aumentarían los impuestos y cuánto quiere gastar la administración sugiere que hay espacio para dirigirse a los críticos, como el senador de Virginia Occidental Joe Manchin, un voto demócrata clave, que preferiría una tasa del 25%. Los legisladores republicanos se han opuesto al plan debido a sus alzas de impuestos y lo que dicen es una definición demasiado amplia de infraestructura.

La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, dijo el miércoles que las empresas y los legisladores deberían venir a la mesa de negociaciones, señalando que podría haber espacio para negociar sobre la tasa y el cronograma.

«Hay espacio para el compromiso», dijo Raimondo en la reunión informativa de la Casa Blanca. «Lo que no podemos hacer, y lo que estoy implorando a la comunidad empresarial que no haga, es decir: ‘No nos gustan los 28. Nos vamos. No estamos discutiendo.»

La clave del discurso de la administración Biden es acercar los ingresos del impuesto de sociedades a sus niveles históricos, en lugar de acercarlos a nuevos máximos que podrían hacer que las empresas estadounidenses sean menos competitivas a nivel mundial.

Los recortes de impuestos de Trump en 2017 redujeron a la mitad los ingresos del impuesto de sociedades al 1% del producto interno bruto, que es una medida de los ingresos totales en la economía. Los ingresos habían equivalido previamente al 2% del PIB. Esa cifra más alta todavía está por debajo del promedio del 3% de las naciones pares en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, dijo el Departamento del Tesoro en su resumen del plan.

Aún así, algunos dicen que la afirmación de la administración es engañosa.

«La administración debería usar estadísticas que midan directamente la carga para el sector corporativo», dijo Kyle Pomerleau, miembro del conservador American Enterprise Institute. «De hecho, muchas medidas de tasas impositivas efectivas muestran que la carga de Estados Unidos está bastante cerca de la mitad del camino. El plan de Biden seguramente empujaría hasta el extremo superior entre nuestros principales socios comerciales».

Yellen también dijo que los recortes de impuestos de 2017 no cumplieron con la promesa de Trump de una economía acelerada. En cambio, los recortes alentaron a otros países a seguir reduciendo sus propias tasas impositivas en una «carrera hacia el fondo» que el plan Biden cree que se puede detener con un impuesto mínimo mejorado y acuerdos con otras naciones.

Las inversiones en infraestructura aumentarían el nivel de PIB en 2024 en un 1,6%, según estimaciones de Moody’s Analytics.

Pero la propuesta también ha suscitado críticas de grupos empresariales como la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Mesa Redonda de Negocios, que argumentan que un aumento de los impuestos perjudicaría a las empresas estadounidenses que operan en todo el mundo y a la economía en general.

El Modelo presupuestario de Penn-Wharton emitió un informe el miércoles diciendo que el gasto combinado y los impuestos harían que la deuda pública aumentara para 2031 y luego disminuyería para 2050. Pero siguiendo el plan, el PIB se reduciría un 0,8% en 2050.