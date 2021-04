Más de medio millón de estadounidenses obtienen cobertura medica

AP

Washington Hispanic:

Más de medio millón de estadounidenses se han aprovechado de la ventanilla especial de seguro médico de la administración Biden, clave para la pandemia covid-19, anunció el gobierno el miércoles en previsión de que aún más consumidores obtengan cobertura en los próximos meses.

La razón por la que los funcionarios esperan que las inscripciones sigan creciendo es que millones de personas se convirtieron en elegibles a partir del 1 de abril para obtener subsidios para aumentar sus primas bajo la legislación de alivio del coronavirus del presidente Joe Biden. La oportunidad especial de inscribirse para los planes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible estará disponible hasta el 15 de agosto.

Biden abaló una estrategia de base sobre la ley de salud de la era Obama para empujar a Estados Unidos hacia la cobertura para todos. Como presidente, no ha perdido tiempo.

Con el número de estadounidenses sin seguro que aumentaron durante la pandemia, Biden reabrió los mercados de seguros de salud de la ley como un respaldo. Luego, el paquete de ayuda contra el virus esencialmente proporcionó una reducción del precio del seguro de salud al hacer que los subsidios de los contribuyentes sean más generosos, al tiempo que permitía que más personas calificaran para recibir asistencia financiera.

Esos edulcorantes están disponibles el resto de este año y hasta finales de 2022. Los consumidores que ya estaban cubiertos por la ley de salud a principios de este año también tienen derecho al aumento de la ayuda financiera, pero tendrán que conectarse o llamar para actualizar su plan. La gente en promedio podría ahorrar $50 al mes, dice el gobierno.

Los números publicados el miércoles por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid muestran que 528,005 personas se inscribieron recientemente para planes privados patrocinados por el gobierno del 15 de febrero al 31 de marzo.

Pero esas cifras están incompletas porque cubren sólo los 36 estados atendidos por el mercado federal de seguros HealthCare.gov. La inscripción nacional será mayor cuando los totales se factorizan más adelante de estados como California y Nueva York que dirigen sus propios sitios web de seguros.

El nuevo informe también mostró que se encontró que más de 870,000 personas que fueron al sitio web de HealthCare.gov o se pusieron en contacto con el centro de llamadas fueron elegibles para Medicaid, el programa de salud federal-estatal para personas de bajos ingresos.

Aunque el presidente Donald Trump no escatimó esfuerzos para revocar la ley de la era Obama, más de 20 millones de personas permanecieron cubiertas bajo ella al final del mandato de Trump.

Ese número combina aquellos con planes de HealthCare.gov, así como adultos de bajos ingresos cubiertos a través de Medicaid ampliado. Pero con la economía desprendiendo empleos debido a los cierres de coronavirus, el número de estadounidenses sin seguro ha ido en aumento. Biden trató de detener la erosión y espera revertirla en última instancia.

Entre los estados que muestran fuertes ganancias en la inscripción hay varios grandes que fueron para Trump en las elecciones de noviembre pasado, incluyendo Florida, Texas y Carolina del Norte. Florida registró la mayor ganancia, con más de 146,000 inscripciones.

La Oficina de Presupuesto del Congreso no partidista estima que unos 33 millones de estadounidenses no están asegurados. Eso es aún menos que cuando se aprobó la ley de atención médica del presidente Barack Obama, pero es un cambio con respecto a años anteriores en los que la tasa de no asegurados disminuyó constantemente.

La CBO estima que alrededor de 3 millones de personas perdieron cobertura como resultado de la pandemia. Algunos expertos privados estiman cifras más altas, en el rango de 5 millones a 10 millones.

Los republicanos dicen que ampliar la ley de salud es el camino equivocado, pero no han podido fusionarse en torno a una visión de atención médica propia. Eso le ha dejado el campo político a Biden, quien está maniobrando con estrechos márgenes demócratas en el Congreso para tratar de ejecutar una ambiciosa agenda de salud, incluyendo un nuevo plan de «opción pública» como alternativa al seguro privado, y otorgando a Medicare el poder de negociar directamente los precios de los medicamentos recetados.