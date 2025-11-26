Funcionario judicial desestima denuncia de mala conducta del Departamento de Justicia contra juez federal en DC

Un funcionario judicial desestimó una queja del Departamento de Justicia que acusaba a un juez federal de conducta indebida “hostil y atroz” durante las audiencias de una demanda que impugna la prohibición del presidente Donald Trump de que las tropas transgénero sirvan en el ejército.

La denuncia acusó a la jueza federal de distrito Ana Reyes en Washington, DC, de interrogar inapropiadamente a un abogado del gobierno sobre sus creencias religiosas y de tratar de avergonzar al abogado con un ejercicio retórico durante una audiencia en febrero.

En una orden del 29 de septiembre , que no se hizo pública hasta el lunes, el juez presidente Sri Srinivasan, del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, desestimó la denuncia. Srinivasan afirmó que una moción de recusación de Reyes habría sido la vía adecuada para que el Departamento de Justicia impugnara su imparcialidad y solicitara su destitución del caso.

El departamento no solicitó explícitamente la exclusión de Reyes del litigio de las tropas transgénero. Tampoco presentó una solicitud de revisión de la orden del juez principal, que no llegó a ninguna conclusión sobre el fundamento de las alegaciones de la denuncia.

«Si una parte que considera que la conducta de un juez en un caso plantea serias dudas sobre su imparcialidad planteara sus preocupaciones de la manera habitual —buscando su recusación en el propio caso—, los estándares para resolver el asunto están bien establecidos», escribió Srinivasan.

El Departamento de Justicia no emitió comentarios de inmediato el martes. Reyes se negó a comentar sobre la orden del juez principal ni sobre la queja del departamento.

La denuncia fue presentada por el entonces jefe de gabinete de la fiscal general Pam Bondi, Chad Mizelle, quien ya dejó el departamento. Mizelle alegó que la conducta de Reyes «comprometió la dignidad del proceso y demostró posible parcialidad».

“Cuando los jueces demuestran una parcialidad aparente o tratan a los abogados de manera irrespetuosa, se socava la confianza pública en el sistema judicial”, escribió.

La denuncia de Mizelle citó un intercambio en el que Reyes le preguntó a un abogado del gobierno: «¿Qué crees que diría Jesús si le dijéramos a un grupo de personas que son tan inútiles, tan indignos que no vamos a permitirles entrar en albergues para personas sin hogar? ¿Crees que Jesús diría: ‘Me parece bien’?». El abogado respondió: «Estados Unidos no va a especular sobre lo que Jesús diría sobre nada».

La denuncia también se refiere a un ejercicio retórico sobre discriminación. Reyes habló de cambiar las reglas de su sala para impedir que los graduados de la facultad de derecho de la Universidad de Virginia comparecieran ante ella por ser todos «mentirosos y carentes de integridad». Instruyó al fiscal, graduado de la facultad, a que se sentara antes de llamarlo de nuevo al podio.

Reyes fue nominado al cargo de magistrado por el presidente demócrata Joe Biden. Trump y sus aliados republicanos han lanzado una serie de crecientes ataques contra el poder judicial federal desde el inicio de su segundo mandato.

La orden ejecutiva de Trump del 27 de enero afirma, sin presentar pruebas, que la identidad sexual de los militares transgénero «entra en conflicto con el compromiso del soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal» y es perjudicial para la preparación militar. Exigió al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que emitiera una política revisada.

Seis personas transgénero en servicio activo y otros dos demandantes que buscaban unirse al ejército presentaron una demanda para impugnar la orden de Trump. Reyes bloqueó su aplicación en marzo, dictaminando que probablemente viola los derechos constitucionales de los demandantes. Un juez federal del estado de Washington también bloqueó la aplicación de la orden.

Reyes aceptó suspender su orden a la espera de la apelación del gobierno, que aún no se ha resuelto. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos ha permitido que la administración Trump expulse a las personas transgénero del ejército mientras tanto.