Entrenador de fútbol desaparecido es buscado por pornografía infantil y otros cargos

Un entrenador de fútbol americano de secundaria de Virginia que ha estado desaparecido desde la semana pasada es buscado por posesión de pornografía infantil y otros cargos relacionados con solicitar a un menor, anunció el martes la Policía Estatal de Virginia.

La policía estatal dijo que se enteró el jueves de que Travis Turner, de 46 años, estaba desaparecido mientras se dirigían a su casa en Appalachia, una ciudad del oeste de Virginia de menos de 2.000 habitantes, como parte de una investigación de la que anteriormente no habían revelado muchos detalles.

Tras una búsqueda que duró varios días, la policía estatal anunció que el entrenador principal de fútbol americano de la Preparatoria Union es buscado por cinco cargos de posesión de pornografía infantil y cinco cargos de uso de una computadora para solicitar a una menor. El lunes se obtuvieron diez órdenes de arresto relacionadas con los cargos, informaron, sin revelar más detalles sobre las acusaciones.

Antes de la desaparición de Turner, el equipo de fútbol que entrenaba estaba invicto y se preparaba para un partido de playoffs. El equipo ganó ese partido sin él el sábado, avanzando a la final regional, a dos partidos de un posible campeonato estatal, según informó WCYB, afiliada de CNN .

Turner, que también figura como profesor de educación física en la escuela secundaria, fue visto por última vez vistiendo una sudadera gris, pantalones deportivos y gafas, dijo VSP anteriormente sin compartir detalles sobre cuándo o dónde fue visto por última vez.

Union High School está ubicada en las afueras de la comunidad de Big Stone Gap y a unas pocas millas al sureste de Appalachia, la ciudad donde vive Turner.

“Las Escuelas Públicas del Condado de Wise tienen conocimiento de que las autoridades han presentado cargos contra un miembro del personal que se encuentra en licencia administrativa”, declaró Mike Goforth, superintendente del distrito escolar, a CNN en un correo electrónico el martes. “El individuo permanece en licencia y no se le permite ingresar a la propiedad escolar ni tener contacto con los estudiantes”.

El distrito escolar planea cooperar con la policía mientras continúa la investigación, dijo Goforth.

Las autoridades continúan buscando a Turner, quien ahora es considerado un fugitivo, dijo la policía estatal el martes.

Cuando CNN se comunicó con ella, la esposa de Turner compartió una declaración del abogado de la familia, a quien identificó como Adrian Collins.

“Hablo hoy en nombre de la familia del entrenador Turner. Seguimos orando por su regreso sano y salvo y por todos los afectados por las circunstancias de su desaparición. Confiamos en que Dios traerá verdad y claridad en su momento. Cualquier acusación debe abordarse mediante el proceso legal adecuado, no mediante especulaciones ni rumores”, dice el comunicado.

El comunicado finaliza pidiendo privacidad a la familia.

CNN se comunicó con Collins para obtener más información y también solicitó comentarios del entrenador asistente de fútbol de Union High School.

Desde su desaparición, las autoridades han utilizado equipos de búsqueda y rescate, drones y perros policiales para ayudar a localizarlo, dijo la policía estatal.