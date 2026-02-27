Fiscal afirma que los cargos retrasados ​​contra Abrego García fueron «extraordinarios» pero justificados

Un representante de la fiscalía estadounidense testificó el jueves en un tribunal federal que el caso de tráfico de personas contra Kilmar Abrego García estaba justificado, aunque reconoció que los cargos, que se producen dos años después de una parada de tráfico en cuestión, eran «extraordinarios».

Abrego García, cuya deportación errónea ha galvanizado a ambos bandos en el debate migratorio, afirma que el proceso penal es vengativo y está impulsado por funcionarios de la administración del presidente Donald Trump para castigarlo tras verse obligados a regresar a Estados Unidos. Exige que se desestimen los cargos.

Si bien Ábrego García es ciudadano salvadoreño, una orden judicial de 2019 impide su deportación a ese país. Esto se debe a que un juez de inmigración determinó que corría peligro en El Salvador debido a una pandilla que había amenazado a su familia. Ábrego García, de 30 años, emigró ilegalmente a Estados Unidos en su adolescencia, pero tiene una esposa e hijo estadounidenses. Ha vivido y trabajado en Maryland durante años bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Tras su deportación a El Salvador el año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la administración Trump debía trabajar para traerlo de regreso. Finalmente, regresó a Estados Unidos, pero enfrentó cargos penales de tráfico de personas por una detención de tráfico en Tennessee en 2022. Se declaró inocente.

Las imágenes de la cámara corporal de un agente de la Patrulla de Carreteras de Tennessee muestran una conversación tranquila con Abrego García tras ser detenido por exceso de velocidad. Había nueve pasajeros en el coche, y los agentes discutieron entre ellos sus sospechas de contrabando. Sin embargo, a Abrego García finalmente se le permitió continuar conduciendo con solo una advertencia.

El primer fiscal adjunto de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Tennessee, Rob McGuire, quien actuó como fiscal de los Estados Unidos en abril de 2025, testificó que fue su decisión acusar a Abrego García y que lo hizo basándose en la evidencia.

“Había llevado varios casos de tráfico de personas anteriormente”, testificó McGuire. Cuando vio el video de la parada de tráfico, “me impresionó de inmediato la similitud entre lo que se mostraba en la cámara corporal y esas investigaciones”.

Abrego García transportaba a nueve personas en un automóvil sin equipaje, el automóvil pertenecía a alguien con “antecedentes de tráfico de personas” y la ruta era sospechosa, entre otras cosas, dijo McGuire.

Dijo que estaba en estrecho contacto con la fiscalía adjunta sobre el progreso de la investigación, pero dijo que eso era común en casos de alto perfil.

Durante el contrainterrogatorio, McGuire admitió que el momento de la imputación, más de dos años después de la detención de tráfico, fue «extraordinario». McGuire afirmó que no había tenido conocimiento previo de la detención.

Rana Saoud, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional y quien dirigía la región de Nashville al momento de la deportación de Ábrego García, testificó el jueves que se enteró por primera vez de la detención de tráfico de 2022 en abril de 2025, cuando alguien le reenvió un artículo del Tennessee Star, una publicación digital conservadora. Saoud afirmó estar al tanto de la publicidad en torno a Ábrego García, quien en ese momento aún se encontraba en El Salvador.

Saoud testificó que ella inició la investigación y que no recibió ninguna presión de sus superiores.

“Si los hechos no cuadraran, habríamos parado”, dijo. “El caso se fue consolidando cada vez más”.

Durante el contrainterrogatorio, Saoud coincidió en que el caso no era tan notorio debido a la naturaleza de las acusaciones penales, sino a la identidad del acusado. «El Sr. Abrego aparecía constantemente en las noticias en ese momento», declaró.

El abogado defensor David Patton declaró que otra oficina de HSI en Baltimore tenía conocimiento de la parada de tráfico dos años antes, pero nunca había acusado a Abrego García y cerró la investigación tras su deportación en marzo de 2025. El caso se reabrió en Baltimore un mes después, tras la decisión de la Corte Suprema sobre la deportación de Abrego García. Para cuando McGuire tuvo conocimiento de la parada de tráfico, los agentes federales de la oficina de Baltimore ya habían entrevistado al dueño del vehículo que conducía Abrego García.

José Hernández Reyes, quien se encontraba encarcelado, declaró a los agentes que había dirigido una operación de contrabando con Abrego García como conductor, según McGuire. El mismo día que McGuire se enteró de la parada de tráfico por parte de Saoud, el fiscal general adjunto adjunto, Aakash Singh, le envió un correo electrónico solicitando una reunión para hablar sobre el testimonio de Hernández Reyes.

McGuire le enviaba regularmente correos electrónicos a Singh con actualizaciones sobre el progreso de la acusación. Dijo que desconocía si Singh compartía esas actualizaciones con el fiscal general adjunto Todd Blanche o con la fiscal general Pam Bondi.

“Puedo decirles que nunca regresaron para decir: ‘Pon esto ahí’, o ‘Di esto’, o ‘No digas aquello’”, testificó.

Cuando se le presionó sobre si podría haber sentido presión para procesar el caso, McGuire dijo: «No voy a hacer algo que creo que está mal para mantener mi trabajo».

El juez federal de distrito Waverly Crenshaw halló previamente evidencia de que la acusación contra Abrego García, quien llegó al juzgado con su esposa el jueves por la mañana, «podría ser vengativa». El juez afirmó que muchas declaraciones de funcionarios de la administración Trump «generan preocupación». Citó una declaración de Blanche que parecía sugerir que el Departamento de Justicia acusó a Abrego García porque ganó su caso de deportación injusta.

Los abogados de Abrego García han estado discutiendo con la fiscalía durante meses sobre si funcionarios como Blanche estarían obligados a testificar en la audiencia del jueves y qué correos electrónicos tendrían que entregarles los funcionarios del Departamento de Justicia. McGuire ha argumentado que él solo tomó la decisión de procesar, por lo que los motivos de otros funcionarios eran irrelevantes.

Crenshaw revisó muchos de los documentos en disputa. En una orden que se hizo pública a finales de diciembre, escribió: «Algunos documentos sugieren no solo que McGuire no tomó decisiones en solitario, sino que, de hecho, reportó a otros en el Departamento de Justicia y que la decisión de procesar a Abrego pudo haber sido una decisión conjunta».