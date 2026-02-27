El discurso sobre el Estado de la Unión de Trump no fue visto por millones de personas

Se estima que 32,6 millones de personas vieron el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump esta semana , cuatro millones menos que su discurso ante el Congreso el año pasado y la audiencia más pequeña que jamás haya obtenido para su mensaje anual.

La compañía Nielsen dijo que su discurso —el discurso sobre el Estado de la Unión televisado más largo realizado por cualquier presidente— fue visto en 15 cadenas de televisión diferentes.

Trump nunca bajó de los 37,1 millones de espectadores en sus cuatro discursos de su primer mandato. Superó los 40 millones de espectadores entre 2017 y 2019, con un pico de 47,7 millones en su primer discurso, según Nielsen.

Su audiencia del martes fue comparable a la del último discurso del Estado de la Unión de su predecesor, Joe Biden, en 2024, donde alcanzó los 32,2 millones de espectadores. El discurso del Estado de la Unión sigue siendo uno de los eventos televisivos más vistos del año, especialmente entre el público de mayor edad: 23,6 millones de los asistentes a Trump el martes por la noche tenían 55 años o más.

Fox News Channel fue, sin duda, el canal predilecto, con 9,1 millones de televidentes de Trump. ABC News quedó en segundo lugar con 5,1 millones, y ninguna otra cadena de televisión superó los 3,6 millones.