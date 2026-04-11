Familiares demandan a EEUU por la muerte de un niño de 8 años bajo custodia tras cruzar la frontera

La familia hondureña de una niña de 8 años con una afección cardíaca que murió bajo custodia estadounidense tras cruzar la frontera en 2023 demandó al gobierno federal el viernes.

Anadith Danay Reyes Alvarez, que padecía problemas cardíacos crónicos y anemia falciforme , enfermó con síntomas parecidos a los de la gripe y murió tras permanecer detenida durante ocho días en un centro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en Donna, y posteriormente en Harlingen, Texas.

Una investigación interna de la CPB reveló deficiencias en la prestación de atención médica adecuada y que el personal médico no revisó los documentos que la madre presentó, los cuales describían la delicada condición de la niña. Durante su detención, Anadith presentó fiebre alta de 40.5 °C (104.9 °F), náuseas, dificultad para respirar y dolor.

A pesar de las súplicas de su madre, la niña no fue llevada al hospital hasta que su cuerpo se desplomó en los brazos de su madre . Mabel Álvarez Benedicks describió la muerte de su hija en una emotiva entrevista con Associated Press esa misma semana.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre la demanda.

La demanda por homicidio culposo presentada el viernes se produce tras una reclamación por daños y perjuicios interpuesta contra el gobierno el año pasado, la cual fue desestimada en octubre. La demanda busca cubrir los daños sufridos por la familia, pero no solicita una cantidad monetaria específica.

La madre de la niña declaró que acude regularmente al psiquiatra y toma medicamentos para dormir. Su padre, Rossel Reyes Martínez, afirmó que la muerte de su hija fue la materialización de la peor pesadilla de un padre.

“Por eso presentamos hoy esta demanda en su memoria, para garantizar que ninguna familia tenga que soportar el mismo dolor que nosotros hemos sufrido”, declaró su padre el jueves.