Un juez suspendió una ley de inmigración de Florida hace meses. Algunos agentes aún la aplican

Dos hombres fueron acusados ​​injustamente el fin de semana pasado bajo una amplia ley de inmigración de Florida que actualmente está suspendida por una orden judicial, según un informe del lunes de la oficina del fiscal general del estado.

Ambos hombres fueron acusados ​​en instancias separadas en Bradenton bajo una ley de Florida que prohíbe a las personas que viven ilegalmente en los EE. UU. ingresar al estado, a pesar de que un juez federal dijo a principios de este año que la ley no podía aplicarse mientras fuera impugnada en los tribunales.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, reveló los últimos arrestos en un informe que se ha visto obligado a presentar ante el tribunal dos veces al mes desde que se le encontró en desacato civil por decirles a los oficiales que podían ignorar la orden del juez.

Esos informes han demostrado que algunos oficiales de Florida continúan acusando injustamente a personas bajo la ley suspendida, incluidas dos personas en junio en el noreste de Florida, dos personas en julio en el centro de Florida y dos personas en agosto a lo largo de la Costa del Golfo de Florida.

En los casos más recientes, un hombre fue detenido el sábado después de que un agente de Bradenton viera ramas sueltas y equipo sin asegurar en la parte trasera de su camioneta. El hombre le dijo al agente que tenía una licencia de conducir vencida. Un sargento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó por teléfono que el hombre se encontraba en Estados Unidos sin permiso y le emitió una orden de detención migratoria, según el informe.

En el segundo caso, un agente respondió el domingo a un reporte de tráfico bloqueado debido a la caída del bloque del motor de un vehículo. El conductor le dijo al agente que no tenía licencia de conducir. El agente contactó al ICE, y el hombre admitió por teléfono que se encontraba en Estados Unidos sin permiso, según las autoridades. El ICE emitió entonces una orden de detención migratoria contra el hombre, según el informe.

Ambos hombres enfrentaron cargos estatales de entrada ilegal, pero la fiscalía los retirará. El hombre arrestado el sábado también fue acusado de conducir con una licencia vencida, y el hombre arrestado el domingo fue acusado de conducir sin una licencia válida, según el informe.

La nueva ley de inmigración de Florida tipificó como delito menor que las personas que se encuentran en Estados Unidos sin permiso legal ingresen al estado eludiendo a los funcionarios de inmigración. Sin embargo, la jueza de distrito Kathleen Williams, de Miami, emitió una orden de restricción temporal y un mandato judicial en abril, congelando la aplicación de la ley estatal.

Tras la emisión de la orden original de Williams, Uthmeier envió un memorando a las fuerzas del orden estatales y locales instándolas a abstenerse de aplicar la ley, a pesar de estar en desacuerdo con la orden judicial. Sin embargo, cinco días después, envió un memorando en el que afirmaba que la jueza se había equivocado legalmente y que no podía impedir que los agentes de policía y los agentes aplicaran la ley.

Como castigo por desobedecer su orden y ser declarada en desacato civil , el juez exige que Uthmeier presente informes bimensuales sobre si se han realizado arrestos, detenciones o acciones de aplicación de la ley conforme a la ley.

Una nota al pie del informe del lunes sugiere que ambos arrestos del fin de semana fueron realizados por el mismo agente. La nota indica que la fiscalía local solicitará al Departamento de Policía de Bradenton que le recuerde al agente la orden judicial.

El estado de Florida ha pedido a un tribunal de apelaciones que anule, o al menos reduzca, la orden judicial de Williams, argumentando en una presentación judicial hace dos semanas que la ley de Florida no infringe la autoridad del gobierno federal para decidir quién puede ingresar a Estados Unidos.

“Una vez que el gobierno federal haya tomado esa decisión, un extranjero en situación irregular no podrá entrar ni permanecer en Florida”, escribieron los abogados de Florida. “Quién califica como extranjero no autorizado y qué constituye eludir o evadir la inspección de inmigración sigue siendo una cuestión de derecho federal”.