Están deteniendo todas las decisiones de asilo tras el tiroteo de la Guardia Nacional

El gobierno de Trump anunció el viernes que suspenderá todas las decisiones de asilo tras el tiroteo de la Guardia Nacional en Washington, D.C.

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joseph Edlow, dijo en una publicación en la plataforma social X que esto se pausará «hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y examinado al máximo grado posible».

La especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento Andrew Wolfe, de 24, fueron hospitalizados en estado crítico tras el tiroteo ocurrido el miércoles por la tarde cerca de la Casa Blanca. Trump anunció el jueves por la noche el fallecimiento de Beckstrom.